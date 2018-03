Назван лучший ресторан морской кухни

Престижная награда подтвердила статус заведения. Гурманы будут поражены разнообразием и вкусом блюд.

Отель Rixos The Palm Dubai на знаменитом острове Пальма Джумейра появился еще в 2012 году. И сразу стал местной достопримечательностью, ведь с территории открывается панорамный вид на лазурные воды Персидского залива, пристани для яхт, береговую линию Дубая с его небоскребами и его главными достопримечательностями.

Отель не раз признавался лучшим во многих номинациях в Объединенных Арабских Эмиратах, на Ближнем востоке и даже на международной арене. Последней же на сегодняшний день наградой стала Luxury Family All-Inclusive Hotel среди отелей Ближнего Востока.

Концепция Ultra-All-Inclusive в отеле Rixos The Palm Dubai была запущена в марте 2016 года. Она позволяет воспользоваться всеми возможностями для отдыха, начиная с неограниченного доступа к ресторанам, барам, клубам премиум-класса, фитнес-залам, водным видам спорта и ежедневным развлекательным мероприятиям, и заканчивая процедурами в оздоровительном центры Anjana Spa, известном своим подлинным турецким ритуалом Хаммам.

А два ресторана отеля получили престижное признание на Fact Dining Awards Dubai 2017. A La Turca Restaurant был признан лучшим в номинации Best Turkish Restaurant in Dubai, а Aegean Restaurant наградили как Best Seafood Restaurant in Dubai. Таким образом, этот рыбный ресторан стал лучшим заведением высокой морской кухни. И представленные там блюда достойны того, чтобы оценить их лично.