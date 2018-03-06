Необычные подарки на 8 Марта

Праздник уже скоро, а у вас ни одной идеи для подарка на 8 марта? Мы подготовили для вас несколько необычных идей, которые придутся по душе любой женщине.

О том, как выбрать и преподнести оригинальный и полезный подарок к Международному женскому дню, Dni.ru рассказала эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва.

ИДЕЯ 1. Пароочиститель

Поддержание чистоты в доме отнимает у женщин много сил, и не всегда сильная половина человечества догадывается, как это непросто. В день борьбы за равные права женщин и мужчин сделайте своей любимой настоящий подарок, отправьте ее в салон красоты, а сами в это время наведите порядок в доме. Поверьте, она это оценит. А в качестве подарка можно преподнести компактный пароочиститель, который облегчит процесс уборки и освободит время для более приятных занятий.

Хорошим выбором станет KARCHER SC 1 – ручной компактный пароочиститель, который идеально подходит для быстрой уборки. Кроме того, с его помощью без труда можно удалить сложные загрязнения на кухне и в ванной, и все это без использования химических чистящих средств. А если у вас есть дети, то этот пароочиститель просто незаменим, ведь он способен убить до 99,99% микроорганизмов на твердых покрытиях. Такой подарок обойдется вам примерно в 4 499 рублей.

ИДЕЯ 2. Орхидея Ванда как альтернатива обычному букету

Если вы в душе все-таки романтик, но стоять в огромной очереди за банальным букетом вам совсем не хочется, то альтернативой станет роскошная орхидея Ванда. Она продается в стеклянной вазе и выглядит очень эффектно.

Ванду называют королевой орхидей. Этот цветок символизирует любовь в доме и отличается пышным и долгим цветениям. Его стебель покрывают множество крупных ярких цветов диаметром до 10 см. Это красивое растение с воздушными корнями, поэтому растет без грунта и прекрасно себя чувствует в изящной стеклянной вазе.

Орхидея Ванда бывает разных оттенков, преобладают такие цвета, как розовый, лиловый и голубой, также есть белые и желтые варианты. Кроме того, в отличие от обычных орхидей, Ванда будет радовать вас своим цветением около 3 месяцев. Цены на этот цветок начинаются от 2 999 рублей.

ИДЕЯ 3. Шоу с цветами

Даже из обычного букета можно сделать настоящее шоу, если подойти к этому вопросу с фантазией. Если вы собственноручно соберете неповторимый флористический шедевр из цветов, которые срезали и бережно упаковали прямо у нее на глазах, ваша избранница точно такое не забудет.

"Все просто: в магазине выбираете тюльпаны, нарциссы, гиацинты или лилии в горшках и размещаете их в корзине с бантом. Не забудьте также ножницы, упаковочную бумагу для цветов и ленту. Если вы не уверены в своем флористическом таланте, следуйте простым правилам. Всегда хорошо смотрится сочетание контрастных цветов, например, желтые и фиолетовые тюльпаны. Или, наоборот, используйте оттенки из одной цветовой гаммы, например, желтый, оранжевый, красный. Красиво смотрятся монохромные букеты, составленные из разных оттенков одного цвета", – советует Татьяна Чаброва.

Уже дома попросите избранницу не вмешиваться в процесс и под музыку уверенными движениями срежьте цветы, составьте для нее букет и красиво упакуйте. Такой подарок на 8 марта точно останется в ее сердце! А стоимость составит чуть больше 1000 руб.

ИДЕЯ 4. Электровеник

Для тех, кто не боится экспериментировать и подходит к празднику с юмором, есть еще одна необычная идея – беспроводная электрическая метла. Здесь, конечно, можно пошутить, что старая ночная метла вашей подруги уже устарела и не подходит к шляпке. А если серьезно, то беспроводной электровеник KB5 от Kärcher может уверенно потеснить обычный пылесос.

Система адаптивной очистки надежно удаляет грязь на всех напольных покрытиях. Благодаря литий-ионной батарее он готов к использованию быстрее, чем обычный пылесос, и делает промежуточную очистку чрезвычайно удобной. Приобрести такую полезную вещь можно по цене от 4 999 рублей.