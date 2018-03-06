5 советов для весеннего макияжа

Весна – отличный повод поэкспериментировать. И лучший способ сделать это без вреда для внешности и кошелька – найти свежие идеи для макияжа к главному празднику весны.

Какой make up способен влюбить, вызвать чувство восхищения и сделать вас неотразимой, Dni.Ru рассказала beauty-эксперт и арт-директор школы-студии мейк-апа Artbanda Дарья Богатова.

Совет #1. Для того, чтобы сделать образ более свежим и игривым, нанесите легкими похлопывающими движениями персиковый бальзам для губ на яблочки щек. Сегодня в моде нежные прозрачные текстуры и монотонность, так что использовать одно средство в макияже губ и скул – отличное решение. Чтобы придать лицу эффект "только с мороза", достаточно слегка нанести румяна на виски, кончик носа, краешек подбородка и под яблочки щек – образ сразу станет очень "девичьим".

Публикация от Daria Bogatova (@dariabogatova) Фев 15, 2018 в 11:01 PST

Совет #2. Если перед нанесением теней закрасить веко белым карандашом, можно добиться более интенсивного цвета и равномерного распределения. В сезоне весна-лето 2018 в тренде остаются все оттенки металлик, так что в макияже глаз предпочтение отдается насыщенным краскам, хаотичными мазками нанесенным на все подвижное веко.

Совет #3. Быстро прокрасить межресничное пространство можно при помощи щипчиков для завивки ресниц – просто нанесите на него карандаш для глаз и захватите реснички. Для более стойкого нанесения туши нанесите на первый слой пудру – и только затем покрывайте ресницы вторым слоем туши. Таким образом вы убережете макияж глаз от следов и пятен.

Публикация от Daria Bogatova (@dariabogatova) Мар 1, 2018 в 10:53 PST

Совет #4. Светлые перламутровые тени визуально придадут губам объема – стоит только нанести их под губной желобок. Этой весной главная тенденция в макияже губ – это неровные края и блеск, так что никаких четко прорисованных контуров! Для интенсивного сияния губ слой матовой помады можно покрыть глянцевым блеском – макияж станет стойким и ярким.

Совет #5. Хайлайтер по-прежнему лидирует среди must have средств для придания образу сияния и блеска. Крупные блестки и полупрозрачная текстура сделают тебя настоящей звездой вечеринки, а праймер со светоотражающими частицами станет великолепной основой для вечернего макияжа.