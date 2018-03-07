Рецепт безглютенового крамбла
Даже традиционный английский дессерт крамбл, в котором основной ингредиент – это овсянка, содержащая глютен, можно употреблять тем, кто сидит на глютен-фри диете, если знать, как правильно его готовить. Вкус от этого может и изменится, но менее божественным не станет. И, самое главное, готовится он очень быстро. Максимум 10 минут.
Ингредиенты: 4 ч.л. сливочного масла, 1 ст. л. безглютновой универсальной муки, 2 ч.л. сахара, 2 ст. л. измельченных орехов (кешью, миндаль, грецкие), 1 ч.л. меда, 3 ст. л. замороженой или свежей черники, 1 шарик мороженного.
Способ приготовления
Берем две небольшие миски и кладем в них по две чайных ложки сливочного масла. Ставим миски в микроволновую печь на 30 секунд (выбрав мощность 800 W). Когда масло растопилось, в одну миску добавляем столовую ложку беглютеновой универсальной муки и чайную ложку сахара. Перемешиваем. Должна получится крошка из теста. В другую миску добавляем две столовых ложки измельченных орехов, чайную ложку сахара и ложку меда. Перемешиваем. Обе миски ставим в микроволновку еще на две минуты на мощности 800 W.
Достаем миску с ореховой смесью и добавляем в нее ягоды. Перемешиваем и ставим в микроволновку к миске с крошкой из теста еще на две минуты.
В миску с ягодой выкладываем запеченную крошку из теста, которое ранее подрумянилось в другой миске. Добавляем шарик мороженного.
Пошаговая видео-инструкция тут:
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