Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Online
В показах и презентациях примут участие: SLAVA ZAITSEV, Artem Shumov, Dokuchaeva, N.LEGENDA, YASYA MINOCHKINA, IVKA, Julia Dalakian, KETIone, ALEXANDR ROGOV, IGOR GULYAEV и многие другие. Свои коллекции также покажут дизайнеры из ЮАР, Грузии и Казахстана.
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