Главные события Москвы с 9 по 15 марта

Длинные выходные порадуют множеством интересных мероприятий. О самых интересных из них – в традиционном еженедельном обзоре Dni.Ru.



9 марта, пятница



В "Крокус Сити Холле" выступит известный итальянский тенор Алессандро Сафина. Публике будет представлена программа "Canzone per te" ("Песня для тебя"), состоящая из классических мировых хитов и новых песен артиста. Выступление пройдет в сопровождении большого симфонического оркестра "Русская филармония". Артист стал увлекаться музыкой с детства. Сейчас великолепный тенор выступает на лучших сценах мира ― в Великобритании, Ирландии, Италии, Бразилии, Канаде, Корее, США, Франции, Нидерландах и в других странах. Концерт станет подарком для всех любителей хорошей музыки.

В Театре на Юго-Западе покажут лирическую комедию с элементами шоу "Дозвониться до дождя" по пьесе Мигеля Миуры "Три цилиндра". Сюжет разворачивается в гостинице маленького городка. Все перемешалось: артисты ждут таинственного импресарио, влюбленные – свадьбы, а хозяин отеля – новых постояльцев. Случайные встречи переворачивают все. Зрители узнают, смогут ли герои нарушить привычное течение жизни и дозвониться до дождя.

В Усадьбе А.К. Поливанова пройдет очередной показ популярного спектакля в иммерсивном формате "Дом 19|07". Вместо сцены – старинный особняк. Зрителям предстоит пройтись по его комнатам и стать свидетелем захватывающей истории. Подобная форма дает возможность максимально погрузиться в действо, став полноправным участником повествования.

10 марта, суббота

10 и 11 марта в Москве пройдет Международная профессиональная музыкальная премия "BraVo", которая вручается в области популярной музыки и классического искусства. В ее рамках состоятся два восхитительных гала-концерта с участием мировых звезд. Местом проведения первого дня станет Государственный Кремлевский Дворец. В этот вечер выступят специальные гости с мировым именем – легендарный Род Стюарт (Rod Stewart), певец Сил (Seal), группа "Europe", группа "Duran Duran", французская певица Zaz, знаменитый итальянский певец Эрос Рамазотти (Eros Ramazzotti). Почетным гостем станет киноактер Энди Гарсиа (Andy Garcia). Состоятся выступления и ярких отечественных звезд. На сцену выйдут: Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Николай Басков, Зара, Сергей Лазарев, Ани Лорак, группа "Serebro" и другие.

Приятным ярким дополнением станут номера артистов из стран-партнеров Премии "BraVo", в их числе популярная певица из Китая София Хуанг (Sophia Huang), южнокорейский исполнитель Бабилон (BABYLON), известный певец из Индонезии Сандхи Сондоро (Sandhy Sondoro), японская группа "Камен Дзеси" ("Kamen Joshi"), звезда ОАЭ Хуссейн Аль Джасми (Hussain Al Jassmi). Всего на премии в эти два дня будет представлено 24 номинации – 12 в области популярной музыки и 12 в сфере классического искусства, а также специальные номинации Оргкомитета Премии "BraVo".

В "Крокус Сити Холле" даст большой сольный концерт певица Елка. Она получила известность в 2005 году, сразу после выхода дебютных композиций "Город обмана" и "Девочка-студентка". Но она не стала артисткой, выстрелившей лишь однажды, а на протяжении долгих лет поставляла в эфиры радиостанций свежие хиты, которые публика принимала очень тепло. Традиционно на подобных масштабных концертах певица выступает с расширенным составом музыкантов: это гитарист, басист, клавишник, ударник, диджей и духовые. Также задействуется танцевальный коллектив и креативная команда, которая занимается оформлением сцены, видеоряда и постановкой танцевальных номеров.

10 и 14 марта в Театре танцев Аллы Духовой TODES покажут спектакль "ATTENTION". Это постановка о неудержимой силе любви и красоте жизни, которая поражает возможностями современной хореографии. Зрителям предстоит захватывающее путешествие по просторам человеческой души. Артисты без слов расскажут в танце о сложнейшем мире взаимоотношений мужчины и женщины, покажут пламенную страсть и счастье без границ.

В "ГлавClub Green Concert" выступит культовая отечественная рок-группа "Пикник" с программой "Лучшее". Будут исполнены главные хиты разных лет. Прозвучат такие композиции, как "Египтянин", "У Шамана три руки", "Королевство Кривых", "Говорит и показывает", а также новые песни из альбома "Искры и канкан". А еще можно будет ожидать и оригинальные сценические придумки: звуковые квадрофонические спецэффекты и специально приготовленные визуальные иллюзии.

11 марта, воскресенье

Второй день Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" ознаменуется торжественным мероприятием на Исторической сцене Большого театра. Его посетят такие мировые звезды классической сцены, как Хосе Каррерас (Jose Carreras), Светлана Захарова, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава. Почетным гостем станет Теодор Курентзис. Помимо этого, на сцену выйдут знаменитые артисты из стран Азии: Суми Чо (Sumi Jo – Республика Корея), Сейичи Фурукава (Seiichi Furukawa – Япония), Лианг Ли (Liang Li – Китай), Энхбатын Амартувшин (Enkhbatyn Amartüvshin – Монголия). Специальными гостями церемонии будут Венсан Кассель (Vincent Cassel) и Тина Кунаки (Tina Kunakey). Не вызывает никаких сомнений, что премия "BraVo" станет одним из самых ярких и значимых культурных событий этой весны и года в целом.

В ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет очередная акция "Я покажу тебе музей". Студенты Клуба юных искусствоведов (от 13 до 18 лет) покажут посетителям знаменитый музей, заняв места администраторов, экскурсоводов и смотрителей-консультантов. Гости смогут больше узнать о жизни заведения, его коллекции, а также об отдельных произведениях. Главная тема акции – путешествие во времени. Посетители пройдут по залам в сопровождении исторических и легендарных героев – Сократа, Ричарда Львиное Сердце, Марины Цветаевой и других. Публику ждут специальные экскурсии, мини-лекции, презентации проектов-исследований и множество других интересных вещей.

В Мумий Тролль Music Bar выступит знаменитая итальянская группа Matia Bazar, прославившаяся в 70-80-х годах. В обновленном составе музыканты презентуют новый сингл "Verso Il Punto Piu Alto" и исполнят мировые хиты в актуальном саунде и аранжировках: Stringimi, Angelina, Ti Sento, Cavallo Bianco, Noi, Vacanze Romane, Stasera Che Sera, C’e Tutto Un Mondo. Специальным гостем вечера станет друг и соратник группы, осетинский певец из Флоренции, сочетающий в своем репертуаре традиции российской поп-музыки и итальянскую мелодику – ALAN. Музыкант презентует новую лирическую композицию "Мама".

В Театре на Таганке покажут рок-н-драму "Вий", созданную по мотивам одноименной повести Н.В. Гоголя. Классическое произведение дополнят музыкально-поэтические тексты рок-барда Вени Д’ркина (Александр Литвинов), трагически ушедшего в 1999 году. Хома Брут, Панночка, три казака-ведьмака не только сами ведут свои музыкальные партии, но и создают звуковой ряд спектакля: актеры, занятые в спектакле, одновременно являются и его музыкантами.

12 марта, понедельник



В Крокус Сити Холле группа Evanescence представит свой новый студийный альбом "Synthesis". Пластинка состоит как из абсолютно новых песен, так и хитов прошлых лет, исполненных в синтезе с оркестровой и электронной музыкой. Само живое выступление также пройдет в сопровождении симфонического оркестра. Evanescence прославилась в 2003 году после выхода дебютного альбома, когда сразу несколько композиций из него получили бешенную популярность. Как изменился коллектив во главе с несравненной Эми Ли за эти 15 лет можно будет увидеть лично.

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Про мою маму и про меня". Постановка рассказывает о взаимоотношениях матери и дочери. Здесь и подростковые комплексы, и психология выживания, и поиски своего жизненного пути, и первая любовь – об этом будет рассказано с доброй улыбкой и затаенной грустью. Радиоспектакль по этой пьесе стал лауреатом Международного фестиваля Европейского радиовещательного союза "Приз Европы" в Берлине.

13 марта, вторник

В Мумий Тролль Music Bar певица и композитор AMARIA в расширенном составе музыкантов представит свой новый рок-альбом "Бессонница". Гости концерта смогут проголосовать за лучшую, по их мнению, песню с альбома. И на композицию, набравшую большее число голосов, будет снят видеоклип. Публику ждут подарки и розыгрыши призов.

13-15 марта в Институте русского реалистического искусства пройдет курс "Что тебе подарить". Этот весенний интенсив по работе с акварелью. Занятия будут вестись в живописном интерьере здания конца XIX века. Гостей ждут постановка натюрморта, краски, кисти, музыка и приятные напитки. Это отличное и полезное времяпрепровождение. На занятия можно прийти даже парами – это замечательный интересный вид совместного досуга.

В Крокус Сити Холле на большом экране покажут оскароносный фильм-катастрофу Джеймса Кэмерона "Титаник" в сопровождении большого симфонического оркестра, кельтских инструментов и хора сопрано. Зрители вновь увидят знаменитую киноисторию, но на сей раз на первый план выйдет саундтрек. Музыкальные шедевры Джеймса Хорнера исполнят десятки музыкантов под управлением голландского дирижера Эрнста Ван Тила, композиции в реальном времени будут синхронизироваться с видеодорожкой.

14 марта, среда



В культурном центре "Москвич" выступит первая контрабас-балалайка России Михаил Дзюдзе с программой "Странствующий контрабас". В качестве специального гостя выступит пианист Даниил Крамер. Концерт примечателен тем, что будет исполнен на самом большом по размерам, мощном и низком по тону инструменте семейства балалаек – контрабасе-балалайке в сопровождении Государственного академического оркестра солистов "Русские узоры". Михаил Дзюдзе открыл новые приемы игры на контрабасе-балалайке и первым сделал этот ансамблевый инструмент солирующим. "Мне кажется, что какой-то поворот в музыке сегодня происходит, что-то новое создается в национальной культуре. Появляется новый, живой интерес к народной музыке", – говорит артист.

Музыкальный праздник для всех любителей группы Led Zeppelin состоится в Крокус Сити Холле. На сцену выйдет один из ведущих в мире трибьют-коллективов – Led Zepagain. Это одно из самых точных и аутентичных воплощений культовых рокеров, которое успешно колесит по городам и континентам. Можно быть уверенными, что прозвучат лучшие хиты Led Zeppelin с "тем самым звкчанием" и с "той самой атмосферой".

В Государственном Кремлевском Дворце выступит легенда французского шансона – непревзойденная Мирей Матье. Публика с головой погрузится в неповторимую атмосферу французской романтики. Яркая и обаятельная певица, да и просто женщина, подарит гостям настоящий "вечер в Париже".

15 марта, четверг

В клубе "16 тонн" выступит отправившаяся после группы "Ленинград" в сольное плавание Алиса Вокс. Артистка уже успела с 2016 года выпустить несколько крепких синглов. И вот на грядущем концерте она презентует новую пластинку – "Новая Алиса Вокс". Организаторы обещают, что зрителей будут ждать все новинки, а также уже проверенные временем хиты.

В кино выходит фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" – очередная экранизация знаменитой серии компьютерных игр. Дочь искателя приключений пытается найти своего пропавшего отца, но безуспешно. Однако в какой-то момент события приобретают неожиданный поворот и запускают череду путешествий, опасных ситуаций и погонь.