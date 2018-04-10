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Lifestyle

Правда и мифы о пользе сезонных овощей

Фото: pixabay.com
Начиная с апреля можно наконец сажать редиску, горох, морковь и другие сезонные овощи. Жаль только, что собирать этот урожай можно будет еще очень нескоро. А пока довольствуемся дорогими и частенько пресными импортными продуктами, ведь витамины весной особенно нужны. 
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Диетологи выяснили, что нехватка полезных веществ напрямую влияет на объемы тела – организм, недополучив их, пытается заменить качество еды количеством. И вот не потому ли у многих из нас по весне просыпается зверский аппетит, что дары природы с весенних прилавков дарят нам не так уж много пользы? Команда познавательной программы "НашПотребНадзора" на НТВ выяснила, есть ли полезные вещества и микроэлементы в импортных овощах и в перезимовавших "соотечественниках".

Овощи и фрукты, которые продаются сейчас в магазинах, отличаются от наших дачных прежде всего тем, что растут они не в земле. Ну за исключением тех, что привозятся из южной Америки или Африки, где сейчас как раз заканчивается лето. Во всех теплицах – и в гористом Иране, и в жарком Израиле, и в наших отечественных, – выращивают плоды на гидропонике, то есть вообще без грунта.

Как правило землю заменяет измельченная кокосовая скорлупа, сдобренная питательным раствором. Например, тепличный комплекс можно было построить хоть на бетонной взлетно-посадочной полосе, а он все равно давал бы пятьдесят килограммов томатов с каждого квадратного метра. Причем круглый год. Неудивительно, что такие огромных теплиц становится все больше, несмотря на то, что по вкусу такие томаты, например, пока никак не удается приблизить к сезонным грунтовым.

Фото: pixabay.com 

Экономят прежде всего время. Дело в том, что корни тех же томатов в кокосовой стружке, разрастаются раз в десять меньше, чем в земле. А чем короче корни, тем быстрее питательные вещества добираются до плода. В итоге новый урожай собирают каждые две-три недели. А если подмешать в питательный раствор еще и стимулятор роста, то растение развивается уже не по дням, а по часам. Правда именно из-за этого получаются такие огурцы и помидоры, которые лишь выглядят хорошо.

Но раз во всех теплицах, где бы они не были возведены, ничего не зависит от земли, и физраствор одинаковый, то имеет ли смысл переплачивать за привезенные овощи из той же Армении, Турции, Азербайджана, например? Ведь в их стоимость заложена и транспортировка.

Выяснилось, что самое важное то, сколько солнца над теплицей. Несмотря на одинаковое питание, тепличные плоды из стран с большим числом безоблачных дней будут отличаться от северных. От ультрафиолета овощи и фрукты загорают так же, как и люди. На кожице появляется пигмент. И плод становится ярче, аппетитнее. И если это более-менее факт известный, то немногие знают, что именно под действием ультрафиолета вырабатываются и фенольные соединения – проще говоря, фирменный запах растения. Вот только есть одна проблема, ультрафиолета привозные в российские магазины плоды все равно недополучают и поэтому часто все равно почти не пахнут. Почему?

Фото: pixabay.com

"Вот помидор, огурец, и клубника, которые вырастили в теплице, над которой солнца много, но она далеко от магазина. Назовем их "южане". Цена их 5 рублей. А вот овощи и фрукты, которые созревали в теплице, расположенной куда ближе к прилавку, однако недостаток солнца в которой пришлось компенсировать специальными натриевыми лампами. Из-за этого на "северян" цена выше – 10 рублей, но преимущество в логистике. Тут расходы на доставку 10 рублей. А здесь пять. И вот, оказывается, чтобы снова получить преимущество, производители вот этих "витаминок" стали срывать их гораздо раньше, не давая как следует насытиться солнцем. Ведь зелеными их гораздо проще перевозить. Меньше битых, больше влезает. Себестоимость упала. В пути они созревают визуально, но не на вкус. А здесь в ответ выключили половину ламп. Они все равно созрели, но из-за недостатка ультрафиолета тоже потеряли во вкусе.  В итоге и те и те пожертвовали качеством, но не выиграли друг у друга ничего", – выяснила корреспондент программы Кристина Пастушкова.

Однако эта битва за витрину продолжается. Чем больший путь предстоит проделать плодам, тем более толстая у них шкура. И чтобы они не лопались, а бактерии с вредителями остались голодными, плоды транспортируют недозрелыми. Именно поэтому специалисты советуют с зимних овощей и фруктов даже съедобную вроде бы шкурку срезать и не есть.

Фото: pixabay.com

Но как они дозревают без солнца, находясь в трюме корабля, вагоне поезда или в грузовой фуре вообще без доступа света? Оказывается, недозревшие помидоры, яблоки, груши, бананы, персики, киви и сливы в Россию отправляют в специальных камерах, насыщенных этиленом – аналогом природного газа, которые сами растения выделяют при созревании. Однако полная имитация естественного процесса дозревания возможна только в том случае, если точно соблюдена технология. А если поставщик решил сэкономить и продержал плоды в камере не пять дней, а, допустим, три, то крахмал так и не сможет превратиться в сахар, и плод на вкус будет пресным.

Эксперты дают довольно четкие инструкции по выбору овощей и фруктов. Чем дольше едут овощи и фрукты до покупателя, тем меньше солнца они получают на плантации, и тем более недозревшими их собирают. Поэтому диетологи всего мира советуют налегать только на сезонные овощи и фрукты, растущие в вашем регионе или как можно ближе к нему. А если плоды растут в теплице, то это, независимо от региона, плюс-минус одно и тоже. А значит нужно оставаться придирчивыми в выборе.

Смотрите программу "НашПотребНадзор" по воскресеньям в 13:00

10 апреля 2018, 15:57

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