Секреты стойкого макияжа в путешествиях

Приближается лето и заветная пора отпусков – время солнца, соленого моря и бесконечных прогулок по теплому песку. На долгожданном отдыхе каждая мечтает полностью расслабиться и в то же время выглядеть на миллион. Но как это сделать?

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