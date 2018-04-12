Топ-10 бюджетных направлений на майские праздники

Мечтаете увидеть Эльбрус, искупаться в Черном море, погулять по Фонтанке и попробовать настоящие венские вафли? Тогда отправляйтесь на майские праздники в увлекательное путешествие и осуществите свою мечту.

Эксперты онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip эксклюзивно для Dni.Ru сделали подборку направлений, куда авиабилеты в период весенних каникул стоят совсем недорого*.

Санкт-Петербург, Россия

Средняя цена на майские: 6145 рублей

Самая низкая цена: 30 апреля – 4 мая, 4400 рублей

Многие москвичи уезжают на праздники в Петербург. Один из самых красивых городов мира не перестает удивлять даже тех, кто бывает здесь часто. В мае в Санкт-Петербурге уже снова разводят мосты, по каналам плавают кораблики, а по набережным можно гулять до рассвета и не бояться замерзнуть.

Минск, Беларусь

Средняя цена на майские: 9622 рубля

Самая низкая цена: 30 апреля – 5 мая, 6600 рублей

Минск – современный и интересный город, в котором можно отлично провести выходные. Погуляйте по улицам Верхнего города и по набережной реки Свислочь, зайдите в частную художественную галерею “Дом картин”, которая напоминает лучшие европейские галереи и оцените архитектуру Национальной библиотеки. Ее медиафасад включается каждый день с заходом солнца. Днем со смотровой площадки библиотеки, которая находится здесь на 23 этаже, прекрасно виден весь Минск.

Лейпциг, Германия

Средняя цена на майские: 7800 рублей

Самая низкая цена: 7-11 мая, 6600 рублей

Лейпциг – старинный немецкий город и самый крупный город Саксонии. Когда-то здесь жили Бах, Вагнер, Мендельсон и Гете. Здесь останавливался во время своего путешествия по Европе Петр I. В Лейпциге разбито множество парков, гулять в которых одно удовольствие. Красивейшая архитектура города делает его камерным и сказочным.

Гюмри, Армения

Средняя цена на майские: 10920 рублей

Самая низкая цена: 6-11 мая, 7200 рублей

Об Армении складывают легенды. Это и вправду невероятно гостеприимная страна с добрейшими местными жителями. Убедитесь в этом сами, проведя праздники в Гюмри, втором по величине городе Армении. Старинные здания и церкви на фоне гор с заснеженными пиками выглядят завораживающе.

Сочи, Россия

Средняя цена на майские: 9313 рублей

Самая низкая цена: 30 апреля – 5 мая, 7500 рублей

Сочи – самый многогранный курорт России: днем здесь можно купаться в море и гулять по длинной обустроенной набережной, а вечером – уезжать в горы, чтобы на следующее утро встречать рассвет уже рядом с горными вершинами. Кроме прекрасной природы в Сочи есть все, что нужно для комфортного отдыха: скоростная трасса Адлер – Красная поляна, пятизвездочные отели и лучшие общепиты от московских рестораторов.

Берлин, Германия

Средняя цена на майские: 15137 рублей

Самая низкая цена: 8-10 мая, 8200 рублей

В мае в Берлине уже совсем тепло, поэтому гулять по городу можно целыми днями, прерываясь на обед и чашечку кофе в модных кафе и ресторанах. Зайдите на Александрплац, пообедайте, сидя на траве напротив Рейхстага, и загляните в Сады Мира в Марцане. Если вы катаетесь на скейте или велосипеде, обязательно доберитесь до парка на территории бывшего аэропорта Темпельхоф – здесь обожают проводить выходные и местные жители.

Минеральные воды, Россия

Средняя цена на майские: 10462 рублей

Самая низкая цена: 30 апреля – 10 мая, 8600 рублей

Минеральные воды – уютный южный городок, но главное, что отсюда рукой подать до Эльбруса. Всего 2,5 часа на машине, и вы уже среди огромных заснеженных пятитысячников. Можете погулять у подножий, а можете доехать на канатной дороге до высоты 3800 на самом Эльбрусе. Виды, которые откроются вам, запомнятся на всю жизнь!

Кельн, Германия

Средняя цена на майские: 11577 рублей

Самая низкая цена: 8-11 мая, 9500 рублей

Кельн – город красивых храмов. Кроме известного Кельнского собора, потрясает воображение церковь Св. Мартина, которая вписывается в общий архитектурный фасад города. Кельн расположен на Рейне, по которому в теплое время года плавают кораблики. Цветущий город рядом с прохладной водой реки – идеальная локация для весенних выходных.

Вена, Австрия

Средняя цена на майские: 18300 рублей

Самая низкая цена: 4-11 мая, 9600 рублей

Из Германии на машине можно доехать до Австрии – заглянуть в музеи, погулять в парках и посетить резиденцию императоров. Обычно накануне годовщины Победы во Второй мировой войне в Вене проходят концерты и праздничные мероприятия.

Стамбул, Турция

Средняя цена на майские: 16400 рублей

Самая низкая цена: 8-11 мая, 10100 рублей

Стамбул прекрасен в любое время года, но весной особенно. Город еще не успел нагреться жарким солнцем и туристов не слишком много – можно не торопясь гулять по старинным улочкам, пробовать настоящий турецкий кофе в крошечных кафе и любоваться на Босфор. Не забудьте взять с собой к проливу батон хлеба – местные чайки очень любят получать лакомства от туристов.

* Стоимость авиабилетов на момент подготовки материала.