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Lifestyle

Какие процедуры помогут прийти в форму к лету

Фото: GLOBAL LOOK press
Солнце с каждым днем припекает все больше, а вот времени на то, чтобы прийти в форму к лету, остается все меньше. Совсем скоро пляжи будут переполнены людьми, поэтому подготовить к новому сезону нужно не только гардероб, но и фигуру. 
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Какие процедуры помогут привести себя в форму, Dni.Ru рассказал пластический хирург клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Тимур Хайдаров.

Пересади жир полностью

С каждым годом спрос на пересадку собственных жировых клеток из одной зоны в другую стремительно возрастает. Статистика показывает, что за последнее время процент девушек, выбирающих липофилинг, увеличился на 12%. Многих интересует, как проходит операция. С помощью шприца в местах, которые богаты жировой тканью, делается прокол. Происходит откачивание нужного количества жира. После этого очищенные клетки вводятся в больше всего нуждающийся в дополнительном объеме участок тела. Благодаря этой операции возвращается тонус коже и корректируется контур тела. В чем же преимущество этой процедуры? Липофилинг помогает скорректировать фигуру без сложной реабилитации и аллергических реакций. Липофилинг прекрасно сочетается с другими операциями: подтяжкой лица, абдоминопластикой и другими.

Фото: wikipedia.org

Годные ягодицы

Бессменным эталоном женской красоты являются женские ягодицы. Глютеопластика помогает не только изменить их форму, но и добавить нужный объем и упругость. Перед сезоном открытых купальников женщины готовы к любым положительным изменениям. Процедура занимает несколько часов, а восстановительный период длится пару месяцев. Поэтому желательно провести операцию за два-три месяца до наступления лета. Обладательницами идеальных бразильских ягодиц стали многие зарубежные звезды. Можно предположить, что Дженнифер Лопес, Бейонсе, актриса Николь Остин прибегали к популярной операции, хотя и отрицают это.

Лепи как скульптор

Специально для тех, кто не является фанатом спортивных упражнений, появилось уникальное решение – body-скульптурирование. С помощью Vaser-липосакции проходит высокоточное контурирование тела и удаление ненужного объема жира. После операции на теле не остается рубцов и шрамов. Реабилитационный период проходит легко, благодаря тому, что нервы и кровеносные сосуды в процессе операции не затрагиваются. Многие звезды не отказали себе в удовольствии похудеть без диет и тренировок, среди которых, судя по всему, и певица Бритни Спирс.

Бейонсе. Фото: GLOBAL LOOK press/Dennis Van Tine

С новой формой

В любое время года маммопластика пользуется огромным спросом среди женщин. Каждый раз, когда приближается пляжный сезон, спрос на увеличение объема и формы груди растет не по дням, а по часам. Восстановительный период после операции длится несколько месяцев, поэтому, если вы решились на маммопластику, то лучше воспользоваться услугами хирурга до начала пляжного сезона.

Это – плоско

Эстетические пропорции живота возможно восстановить с помощью абдоминопластики. Благодаря этой операции можно избавиться не только от возрастных дефектов, но и от послеродовых изменений. Двойной эффект процедура дает в сочетании с липосакцией. Абдоминопластика относится к сложным операциям, длится она около четырех часов. Период восстановления длится две недели, но эффект от процедуры носит долгосрочный характер. Есть вероятность, что такие знаменитости, как Дженис Дикинсон, Джоан Риверс, Аль Пачино не отказали себе в соблазне устранить несовершенства и воспользовались абдоминопластикой.

Важно: несмотря на то, что солнце благотворно влияет на обменные процессы, иммунитет и реабилитационный период, проводить некоторые пластические операции лучше в преддверии пляжного сезона. Например, абдоминопластику лучше не делать летом. Иначе прооперированные зоны необходимо будет беречь от солнечных лучей достаточно длительный период. Безопасное пребывание на пляже после такой процедуры возможно только спустя 2–3 месяца. Традиционно во время жары швы заживают хуже, приходится в плюсовую температуру носить компрессионное белье.

12 апреля 2018, 17:28

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