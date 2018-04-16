Куриное мясо делает мужчин импотентами

Автор и ведущий телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олег Солнцев продолжает рассказывать читателям Dni.Ru об опасных продуктах, которые есть в холодильнике практически каждого человека. В стоп-листе эксперта оказалось мясо курицы. Почему?
- Сейчас фирмы хвастают проверками,
которые не находят в курятине тетрациклина и пенициллина. Вот только именно эти
антибиотики уже никто и не использует. Осенью Россельхознадзор жестоко наказал
несколько уральских фирм-производителей, в мясе которых нашли антибиотик из группы
хинолонов. Этих групп много, разных антибиотиков в них еще больше. А
лаборатория – не адронный коллайдер. Она должна знать, что именно искать.
- За 10 дней до убоя давать
лекарства должны перестать, чтобы те успели выйти из мяса, но если на ферме
гуляет вирус (а он там всегда гуляет) и есть угроза потерять за один день куриц
на несколько миллионов, сорвать поставку, нарваться на штраф, и вылететь с
полки магазина, то никто не рискует и делает уколы.
- Как-то я заметил, что появилась
лень. Вот прям все в лом, даже секс. Я,
конечно, не сдавал никаких анализов на гормоны, а просто один спец посоветовал
отказаться от пива и курятины. С пивом отдельный разговор. А курицам в корм
реально замешивали гормональные стимуляторы роста. И так как все курицы на
фермах девочки (они растут быстрее, а всех мальчиков-петушков перемалывают на
корм девочкам), то и гормоны им дают женские. Они накапливаются в филе. У
мужчин они вызывают падение потенции, рост молочных желез, размягчение
мускулатуры, у женщин – бесплодие.
- Генетический потенциал жизни
курицы 20 лет. Но фабричная живет всего два месяца, если ее не забить.
- Курятники обрабатывают
формалином.
- Перед упаковкой многие фирмы
натирают тушки хлором, чтобы дольше хранились.
- Курятина главный переносчик
сальмонеллы и листерии – самых популярных пищевых убийц.
Полезные советы от Олега
Солнцева: не варите из фабричной курятины супы. Сливайте первые два бульона. Прожаривайте
курятину так, чтобы пропекалось не только мясо, но и кровь в костях. Ешьте
курятину как можно реже. Никогда не покупайте в кулинарии при супермаркете готовое куриное мясо. Жаренные курицы-гриль, готовые куриные ножки и крылышки – продукт непонятного происхождения.