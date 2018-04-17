У любителей селфи обнаружили новое психическое расстройство

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
партнеры
Вторник 17 апреля
Лента новостей
17:47
Пересадка фекалий улучшает работу мозга
17:29
В Twitter произошел массовый сбой
17:21
Искусство санкций
17:14
В России нашли неожиданное применение боевым кораблям США
16:56
Избитый DJ Smash страдает от страшных болей
16:55
Постаревшая Долина стала необъятной
16:50
Из горящей квартиры спасли старушку и 20 кошек
16:40
Найдены смертоносные гены-мутанты
16:27
В Петербурге умер известный режиссер
16:14
Украина решила переименовать Крым
16:13
Шаляпин наплевал на невесту-изменницу в эфире Первого канала
16:06
Путин и Меркель разрушили мечты наивного Порошенко
16:01
Молодой фотограф Икуру Куваджима представляет выставку "Я, Обломов"
16:01
Мужчина стал геем после приема таблеток от тревоги
15:47
Эвелина Бледанс пожаловалась на тяжелую болезнь
15:40
Мотоциклист влетел в толпу (видео)
15:27
Массовая авария парализовала МКАД
15:23
Тюменец стал русалкой из-за аномального потопа
15:20
Путин собирает большое совещание перед суровыми санкциями
15:19
К чему снятся цветы
14:56
Чудо-мальчик победил рак без лекарств
14:55
95-летний Этуш угодил в больницу
14:50
Голодающая звезда сериалов осталась без квартиры
14:33
Ученые случайно нашли замену нефти
14:31
Любовные утехи пары в рыболовных сетях попали на видео
14:28
В Подмосковье мошенник украл у предпринимателей 50 млн
14:12
Немощный Кобзон объявил Киркорова своим преемником
14:12
Певица Глюк'оZа о разводе: Я свою жизнь менять не готова
13:51
Мост глупости победил 146-ю "газель"
13:45
Агрессор Трамп решился на неожиданную авантюру
13:28
Красавчик Козловский стал первым у опытного Меньшикова
13:19
Американские "Свободу" и "Независимость" назвали кучей мусора
13:14
Звезда ТНТ угодила в скандал из-за шуток о герое нации
13:08
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
12:59
Обновление "Единой России" обсуждают в регионах
12:43
Как правильно готовиться к секс-марафону
12:33
50-летняя Валерия разительно изменилась
12:27
Жасмин страдает от серьезной зависимости
12:20
Фрик-шоу: живой Кен переоделся в Барби и взбесил отца
12:09
Хамка Мэй оправдалась за нелепый удар по Сирии
12:08
Под Ростовом раскрыли ячейку "ИГ"
12:01
Последствия ядерного взрыва в США попали на видео
12:00
Разоблачена страшная ложь о кофе
11:43
Вскрылись нелицеприятные данные о родителях Бузовой
11:28
Смертельную болезнь вылечили с помощью брокколи
11:28
Готовимся к худшему: Кремль замер в ожидании самых жестких санкций
11:18
Прецедентная "мина" для ОАЭ
11:13
После романа с Димой Биланом модель показала округлившийся живот
11:12
Делишками Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
10:57
Девушек защитили от насильников модными браслетами
10:48
Мускулистый Путин с голым торсом побил толстяка Трампа
10:40
Муж присутствовал во время интима Урганта и Королевой
10:38
Звезда фильма "Оно" найдена мертвой
10:21
Виторган оказался у ног красавицы-актрисы после слухов о разрыве с Собчак
10:08
В старинном замке обнаружили призрак всадника (видео)
09:58
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
09:53
Седокова пришла на премию в трусах и занавеске
09:33
Россию взяли в окружение из-за дела Скрипаля
09:18
Барановская сделала заявление о четвертом ребенке
09:03
Порошенко испугался разрыва связей с Россией
08:59
На МКАД загорелся грузовик (видео)
08:34
Глубокая кома: вдове актера Петренко поставили неутешительный диагноз
08:30
Российские подлодки несколько дней гоняли беспомощных британцев
08:28
Кремль ударил Трампа по самому больному
08:25
В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение
08:16
В Архангельске загорелся торговый центр
07:58
Умер знаменитый российский актер
22:05
Зачем Макрон едет на поклон к Путину
22:00
В Москве эвакуировали общежитие университета
21:55
Ургант грязно выругался из-за выходки жены
21:50
В провокациях Запада в Сирии нашли систему
21:49
К чему снится медведь
21:47
Бизнесмен Щукин продолжает бороться за свои права в суде
21:34
Старого и больного Кобзона спасает огромная воля к жизни
21:27
Хоккей после футбола: Бузову уличили во флирте с известным спортсменом
21:10
Россиян осадили за грязные нападки на больную раком певицу
21:00
Пугачева станет бабушкой в четвертый раз
20:52
Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в мошенничестве
20:48
Пассажиров метро в Москве оставили без запрещенного Telegram
20:29
Безумные регионы: в Омской области трехлетняя девочка утонула в яме во дворе
20:25
Орбакайте о затравленном наследнике: "Никите вдвойне тяжелее"
20:02
Пойманный на лжи Запад отомстит России новой атакой
19:24
Археолог-любитель и школьник нашли тысячелетний клад
19:17
В Манчестере автомобиль протаранил толпу
18:55
Добронравов вспомнил о Боге после инсульта
18:53
Порошенко прищучили за ложь о разрыве с Россией
18:51
Вскрылась неожиданная причина трагедии в Кемерово
18:34
Водителям в России осложнят жизнь
18:24
Стали известны подробности госпитализации Кобзона
18:19
Жестокую казнь женщины на глазах детей сняли на видео
18:10
Депутаты попросят правительство поддержать фильм "Собибор"
18:03
Уходят лучшие: Эксперт оценил печальную участь звезды "Дома-2"
17:55
Россия предъявила Британии серьезное обвинение после провокации в Сирии
17:31
В Москве внедорожник снес стоявшего на тротуаре пешехода (видео)
17:23
Гражданка Канады умерла после пластической операции в Москве
17:17
Госдума предложила парламентам Европы создать комиссии по делу Скрипаля
17:11
Беременная любовница выставила известного актера жутким изменником
16:41
Валерии страшно от деформированного лица
16:32
Любовник истязал дочь сожительницы шнуром от зарядки
16:30
Госдума рассмотрит законопроект о контрсанкциях в мае
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Друг Джигарханяна сделал заявление из-за подлой выходки Первого канала
Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в мошенничестве
Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
"Спеть смогу еще на бис": Пугачева возвращается на сцену
Дочь ошарашила Лолиту: Скажи спасибо, хоть не пью!
Делишками Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Lifestyle

У любителей селфи обнаружили новое психическое расстройство

Фото: GLOBAL LOOK press/PLANET PHOTOS
Глаза, как из снэпчата (Snapchat) – новый тренд в мировой косметологии. Эксперты Британской ассоциации эстетической и пластической хирургии пришли к выводу, что фотофильтры популярных интернет-приложений меняют современные эталоны красоты. 
прочитано 604 раза

Пациенты клиник красоты все чаще готовы лечь на операционный стол, чтобы в реальной жизни выглядеть, как на селфи. Если раньше все мечтали походить на звезд Голливуда, то теперь приносят на прием к пластическим хирургам собственные фотографии, обработанные при помощи мобильных программ.

Лидер среди таких приложений – снэпчат, изначально изобретен для быстрого обмена фотографиями, но девичьи сердца программа покорила своими дополнительными функциями. Встроенный фоторедактор дает практически безграничные возможности ретуширования снимков. Приложение позволяет не только исправить световые огрехи, увеличить контраст или поднять насыщенность цвета. С помощью бьюти-фильтров любой человек всего за несколько секунд может скорректировать фигуру, убрать синяки под глазами и даже изменить цвет и форму лица. Но особую любовь у пользователей соцсетей завоевали неестественно большие глаза, как у диснеевских принцесс. Причем этот спецэффект оказался настолько популярным, что многие, мечтая так же выглядеть в реальности, решили с помощью пластики лица воплотить в жизнь виртуальный образ.

Недавно новый тренд добрался и до России. По словам пластического хирурга Андрея Ковынцева, к нему уже не раз обращались с просьбами сделать "глаза из снэпчата". Однако своих пациентов медик всегда предупреждает о негативных последствиях подобных перевоплощений. "Однозначно я отказываюсь от таких просьб. Если пациент хочет именно мультяшные глаза, точь-в-точь, как в известном мобильном приложении, то для этого необходимо полностью ломать глазную орбиту и срезать веко. Ни один здравомыслящий человек на это не пойдет. Но дело даже не столько в здравом смысле, сколько в функциональности этой затеи. Если хирургическим путем увеличить глаза до таких размеров как в снэпчате, то пациент попросту не сможет их закрыть. Для этого не хватит объема ткани верхнего века", – говорит хирург.

Эксперт отмечает, что в современной эстетической медицине существуют доступные и более безопасные методы сделать взгляд выразительным и открытым. С помощью пластической операции можно немного увеличить или изменить разрез глаз, убрать избыток верхнего века, если он есть, или слегка приподнять брови. "Для подобного эффекта можно обойтись простой эндоскопической операцией или даже инъекциями ботокса, - считает Андрей Ковынцев. – Цветные линзы и правильно подобранный макияж после такого комплекса мер будут очень кстати и дополнят мультяшный образ. Глаза визуально станут больше, а взгляд выразительнее".

Впрочем, одними глазами дело не обходится. Ради лайков в интернете люди готовы полностью перекраивать свои лица. Жительница Великобритании Люси О’Грэди из-за своей страсти к сэлфи изменилась до неузнаваемости. Женщине так понравилось, как она выглядит на отредактированных в снэпчате снимках, что она решилась на пластические операции. Сделала пластику носа, исправила форму подбородка, изменила разрез глаз и увеличила губы. При этом, каждый новый образ не вызывал у нее удовлетворения. Остановилась Люси только тогда, когда поняла, что жажда изменений превратилась в настоящую зависимость, а на хирургические вмешательства она тратит почти все свои деньги.

Люси О’Грэди. Кадр youtube.com

Психологи уже внесли селфи-манию в разряд психических расстройств и обозначили ее новым термином – дисморфия селфи, или цифровая дисморфия, то есть, ненависть к собственному телу на фото и видео.

Клинический психолог Люция Сулейманова отмечает, что чаще всего подобные отклонения развиваются у неуверенных в себе людей. "Это первая стадия непринятия себя, которая приносит человеку большое количество внутренних страданий, – рассказывает специалист. – У таких людей изменено адекватное восприятие собственной личности. Однажды вбив себе в голову, что нос велик и некрасив, такой человек на любом своем снимке упорно будет видеть огромный уродливый нос. Мобильные приложения дают ему возможность стать ближе к стандартам красоты, почувствовать себя особенным, желанным и любимым. Производители снепчата очень хорошо продумали маркетинговый ход. Он рассчитан на быстрый результат. Хотите глазки, как у русалочки? Пожалуйста, вот вам такие глазки".

Страдающих цифровой дисморфией людей подстегивает и то, что обработанные селфи набирают значительно больше лайков, чем фотографии без фильтров. В результате, это еще больше увеличивает разницу между виртуальной и реальной внешностью. Такое несоответствие собственным идеалам может приводить к депрессии, нервным срывам или заставить человека постоянно переделывать себя.

Вопрос, почему сэлфиманы вечно не довольны собой, заинтересовал даже американских ученых. Исследователи из Рутгерского Университета создали математическую модель, которая помогла раскрыть этот секрет. Оказывается, все дело в оптической иллюзии. Во время обычной портретной фотосъемки, объектив фотоаппарата расположен от лица модели на расстоянии около полутора метров. А когда мы делаем так называемый "самострел" или "себяшку", камера находится слишком близко, всего в 30-40 сантиметрах от лица. Возникает эффект кривого зеркала из-за этого черты искажаются. Например, нос выглядит на 30% больше, чем есть на самом деле. При этом глаза визуально уменьшаются на столько же, а подбородок кажется массивнее. Это и есть те самые недостатки, которые так часто пытаются исправить любители селфи с помощью пластической хирургии.

Жить в мире виртуальных иллюзий, теряя собственную индивидуальность и подгоняя себя под навязанные стандарты, или научиться ценить себя не только за внешность – выбор за каждым. 

17 апреля 2018, 14:50

комментарии

Политика

Агрессор Трамп решился на неожиданную авантюру
Хамка Мэй оправдалась за нелепый удар по Сирии
Порошенко испугался разрыва связей с Россией
Раскрыта гнилая сущность подлеца Эрдогана

Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс пожаловалась на тяжелую болезнь
95-летний Этуш угодил в больницу
Голодающая звезда сериалов осталась без квартиры
Немощный Кобзон объявил Киркорова своим преемником

Проишествия

Жестокую казнь женщины на глазах детей сняли на видео
Гражданка Канады умерла после пластической операции в Москве
Руководитель школьного кружка пытался изнасиловать юную москвичку
В Москве украли барокамеру Гагарина

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Ургант грязно выругался из-за выходки жены

Она устроила ему странный сюрприз
Шоу-бизнес

Барановская сделала заявление о четвертом ребенке

Телеведущая прокомментировала слухи
Шоу-бизнес

Немощный Кобзон объявил Киркорова своим преемником

Поп-король гордится этим назначением

Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс пожаловалась на тяжелую болезнь

Популярная актриса борется за свое здоровье

Гороскоп

Старого и больного Кобзона спасает огромная воля к жизни
Пугачева станет бабушкой в четвертый раз
Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля
Больную Дайнеко ждет новый развод

Фоторепортажи

Постаревшая Долина стала необъятной
50-летняя Валерия разительно изменилась
Прилизанная Боярская оголилась на престижной премии
Как менялась Алла Пугачева

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

Звезда ТНТ угодила в скандал из-за шуток о герое нации
Безумные регионы: в Омской области трехлетняя девочка утонула в яме во дворе
Вскрылась неожиданная причина трагедии в Кемерово
Ума палата: омские школьницы пожарили шашлык на Вечном огне
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru