Выпускникам МГИМО предлагают стать прислугой у богатых
Так, на сайте по поиску работы и подбору сотрудников Rabota.ru появилась необычная вакансия. В столичный жилой комплекс премиум-класса требуются дворецкие, которые будут встречать и провожать жильцов дома, а также оказывать им разнообразные услуги.
К кандидатам предъявляются следующие требования: наличие высшего образования (МГУ, МГИМО, РГГУ, ВШЭ), знание этикета, эрудированность, быстрота реакции, хороший вкус, тактичность, английское чувство юмора, отличная память на имена и лица, грамотная, хорошо поставленная русская речь, свободное владение английским языком и эрудированность. Также мажордому требуются водительский опыт не менее 5 лет, навык управления автомобилями E– и F-класса, личные контакты в бутиках, отелях, ресторанах. "Предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые готовы при необходимости невозмутимо и элегантно припарковать Bentley и с энтузиазмом заказать столик в "Большом" для семейного ужина в пятницу в три часа дня", – говорится в тексте объявления о вакансии.
Мажордом должен уметь поддержать светскую беседу, быть в курсе главных мировых новостей, знать даты громких театральных премьер и самые модные адреса столицы. Ему также надлежит располагать информацией обо всех сервисах внутри жилого комплекса. Всех, кто откликнется на вакансию, ждет строгий конкурсный отбор.
Зарплата мажордома составит 100 тысяч рублей.
Певица уверяет, что уже не может остановиться
Отец певицы обратился в Следственный комитет
Поп-король гордится этим назначением
Популярная актриса борется за свое здоровье