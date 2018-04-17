Как приготовить баклажаны по-турецки

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен привозит из своих увлекательных и аппетитных экспедиций со всего мира не только гастрономические впечатления, но и уникальные рецепты местных кухонь. Подданный Соединенного Королевства делится очередным рецептом с читателями Dni.Ru.



Для приготовления вам понадобятся: 4 баклажана, 4 зеленых острых перца, 250 граммов говяжьего фарша, 2 ст. л. томатной пасты, 2 луковицы, 1 пучок петрушки, 4 зубчика чеснока, оливковое масло, 3 помидора, соль, черный перец, тмин – по вкусу.



Способ приготовления

Очищаем плодоножку баклажана, но при этом оставляем стебель. Чистим от кожуры так, что бы получилась "зебра". Затем вдоль баклажана делаем надрез, солим и выкладываем в форму для запекания. Смазываем оливковым маслом и отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Разогреваем на сковороде масло. Выкладываем фарш и обжариваем пять минут. Затем добавляем мелко нарезанный лук, чеснок, зеленый острый перец и тушим еще пару минут. Добавляем нашинкованную петрушку, очищенные и мелко нарезанные помидоры, томатную пасту, соль, перец и тмин. Хорошо перемешиваем и тушим до готовности.

Запеченные баклажаны разминаем, чтобы получились лодочки. Фаршируем начинкой, украшаем дольками помидора, стручком острого перца, поливаем соусом из томатной пасты, смешанной с водой, и снова отправляем в духовку на 30 минут.

Время приготовления блюда – 1 час 30 минут.