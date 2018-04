Меланью Трамп разгромили за неуместный наряд

Возле стены мемориала Меланья позировала в роскошном пальто пудрового цвета, накинутом поверх светло-горчичной водолазки и бледно-желтой юбки. Образ дополнили замшевые лодочки от известного бренда, стоимость которых проницательные пользователи соцсетей оценили в 700 с лишним долларов.

В первую очередь общественность возмутила выбранная первой леди цветовая гамма. Многие подписчики Трамп в Twitter посчитали, что для подобных мероприятий стоит делать ставку на более темные или нейтральные оттенки.

Во-вторых, пользователям по какой-то причине не давала покоя обувь Меланьи. К ней комментаторы предъявили очень много претензий. Впрочем, обосновать свои слова завсегдатаи интернета не смогли.

Very moving visit today - "Prescribed to Death" Opioid Memorial on the Ellipse is a worthwhile partnership between @WhiteHouse, @Interior & @NatlParkServuce. #StopEveryDayKillers pic.twitter.com/ciJ0W5PBnN