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Lifestyle

Самые необычные брачные контракты знаменитостей

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Монаршее семейство взбудоражило мировую общественность очередной вестью с Букингемских просторов. Принц Гарри, готовящийся связать себя узами брака с актрисой Меган Маркл, решил не подписывать с ней брачный контракт. В недавнем прошлом принц Уильям также не стал заключать брачного договора с Кейт Миддлтон. Оба наследника престола подчеркнули, что верят в порядочность и бескорыстие своих избранниц. Восторженные поклонницы титулованных мужей сразу бросились на все лады обсуждать их рыцарство и тонкие аристократические натуры. Однако юристы более прагматичны в этом вопросе. 
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Адвокат Екатерина Духина считает, что врожденное благородство молодых Виндзоров здесь ни при чем. "Английская судебная система отличается весьма необычным отношением к богатым мужчинам, - рассказывает Екатерина. – Зачастую брачные договоры не спасают их от разорения. Поэтому поступок обоих принцев скорее говорит об их хорошей осведомленности в том, что происходит на правовом поле королевства. Развод любого из них с кровопролитным дележом имущества, мягко говоря, был бы не в пользу короны. Их решения больше популистские, основанные не на взаимном доверии со своими половинами, а на повышении имиджа королевской семьи".

По мнению адвоката, Великобритания считается комфортной юрисдикцией для бывших жен. "Несмотря на то, что огромное количество состоятельных людей проживает на территории этой страны, тем не менее, в английском правосудии прослеживается буквально пролетарская ненависть к олигархам. Именно с ними местные суды не церемонятся, и расправляются на раз-два-три, принимая решения далеко не в их интересах". Англия и Америка давно считаются адвокатскими странами, поэтому тамошним юристам вольготны суды и щедрые вознаграждения их клиентов", – отмечает она. 

Тайгер Вудс и Элин Нордегрен. Фото: GLOBAL LOOK press/James Berglie

Европейцы и американцы в вопросах взаимоотношений, как правило, единодушны – взаимные обещания и договоренности они обязательно перенесут на бумагу, скрепив изложенное подписями и заверив у нотариуса еще на берегу, то есть, до заключения брака. Если уж пообещал что-то партнеру, будь добр, распишись, заверь и соблюдай всю вашу совместную жизнь. И вот тут у именитой части населения возникают забавные  требования, благодаря нелепости которых они становятся притчей во языцех. "Такие случаи заставляют меня сильно завидовать коллегам по цеху, практикующим на территории США, – смеется Екатерина Духина. – В американских брачных договорах столько всего невероятного предусмотрено, например, штрафы за измены, благодаря которым Элин Нордегрен в процессе развода получила от бывшего мужа Тайгера Вудса на 80 миллионов больше. Очевидно, что супружеская неверность далась ему очень дорого".

Актриса Николь Кидман в рамках брачного договора ежегодно выплачивала 640 тысяч долларов своему мужу Киту Урбану за то, что он воздерживался от наркотиков. Впрочем, это не спасло их от разногласий, которые в конечном итоге привели пару к разводу.

Один из самых богатых людей на планете Марк Цукерберг тоже отметился в списке необычных условий супружеских соглашений. В его брачном контракте прописано, что он обязан ходить на свидания со своей собственной женой не реже, чем один раз в неделю. Это должно привнести романтики в семейную жизнь пары и предупредить бытовую рутину. Иначе каждая из сторон должна выплатить друг другу солидный штраф.

В свое время договор Брэда Питта и Анджелины Джоли многие адвокаты приводили в пример, как один из самых абсурдных. Во-первых, поражал воображение его размер – больше ста страниц. Во-вторых, в нем детально были прописаны все характеристики сторон на отдыхе. "Был решен даже вопрос питания супругов в присутствии друг друга, - рассказывает Екатерина Духина. – Брэд Питт много лет не ел мясо, поэтому на тот момент Анджелина Джоли в присутствии мужа должна была воздерживаться от употребления мясной пищи".

Николь Кидман и Кит Урбан. Фото: GLOBAL LOOK press/Isabelle Vautier

А что Россия? По мнению наших адвокатов, им даже не снились подобные вольности в рамках отечественных брачных договоров. Россиянам такая парадигма абсолютно несвойственна, а их менталитету чужд этот враждебный документ. Учитывая сакральное отношение наших соотечественников к вопросам любви и супружества, брачный контракт, заключаемый перед свадьбой, скорее говорит о том, что в доверии между мужем и женой есть недочеты. По словам Духиной, в результате подписания такого договора перестает работать формула "дом-дерево-сын". "В некоторых случаях, брачные договоры подписываются вообще перед разводом, когда супруги хотят договориться и спокойно жить дальше. Происходит так называемое мирное урегулирование их взаимоотношений, после чего мужу и жене уже не нужно идти в суд", – подытоживает юрист.

Мода на брачные контракты пока не завладела нашими семьями в той степени, в какой она захватила пары в других странах. Отдуваться за всех и удивлять общество пикантными подробностями своих фантазий о супружеской жизни приходится зарубежным звездам и сильным мира сего. Впрочем, как ни фантазируй, а на бумаге всего не предусмотришь. 

2 апреля 2018, 13:17

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