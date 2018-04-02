10 способов разбудить интуицию

Об удивительных свойствах человеческой интуиции широко известно, но далеко не каждый способен слушать и слышать свой внутренний голос и тем более доверять ему. Часто интуицию называют шестым чувством, ведь она действительно помогает лучше чувствовать и понимать окружающий мир и других людей. Как и любые другие способности, интуицию можно пробудить, для этого ее необходимо тренировать и поддерживать.

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