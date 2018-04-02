47-летняя Меланья Трамп затмила юную падчерицу

Меланья Трамп настоящая икона стиля. 47-летняя первая леди с легкостью затмевает 24–летнюю падчерицу Тиффани Трамп.

Умение подобрать элегантный, а главное уместный на любом мероприятии наряд – это главная "фишка" леди Трамп, а точеная фигура только добавляет шика в образ красотки.

Основная черта в портрете первой леди – это оригинальность и женственность. Миланья предпочитает выбирать наряды именитых дизайнеров: Versace, Dior, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Chanel.

Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style) 2 Фев 2018 в 1:54 PST

Почти всегда ее образ завершают экстремально высокие каблуки. Любимые марки американской красотки – это Manolo Blahnik и Christian Louboutin. Недоброжелатели и завистники уже давно ждут малейшего "модного" промаха супруги президента США, чтобы сместить Меланью с пьедестала, но первая леди не собирается им уступать.

Публикация от Melania Trump (@theofficialmelaniatrump) 11 Май 2017 в 6:10 PDT

Чего не скажешь о младшей дочери Дональда Трампа – Тиффани. Стиль девушки не идет ни в какое сравнение с образом Меланьи.

Барышня постоянно выбирает неуместные наряды. Слишком короткие, экстремально прозрачные или очень обтягивающие платья – это настоящая "модная беда". Тиффани можно назвать стройной, но, все же, ее фигура не идеальна и требует более тщательного подбора одежды, которая скрыла бы недостатки и подчеркивала достоинства, а не просто прикрывала срамные места.

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) 8 Авг 2015 в 5:41 PDT

К этим стильным огрехам добавляется еще один – неумение подобрать аксессуары. Дочь Трампа либо вообще забывает о необходимости надеть украшения, либо навешивает на себя все подряд, не беря в расчет уместность и умеренность. Тиффани недооценивает силу модных деталей, что по сути – большая ошибка в вопросах стиля.

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) 29 Янв 2015 в 3:59 PST

Тиффани Ариана Трамп – американская модель и певица. Дочь президента США Дональда Трампа и его второй жены, Марлы Мейплз. Родители назвали ее в честь ювелирной компании Tiffany & Co. В 2014 году, во время учебы в университете, Тиффани выпустила музыкальный сингл "Like a Bird". Барышня работала стажером в журнале Vogue и была моделью на показе Эндрю Уоррена во время Недели моды в Нью-Йорке в 2016 году.