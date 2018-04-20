Главные события Москвы с 20 по 27 апреля 2018 года

Культурные мероприятия этой недели – есть из чего выбрать. А чтобы не пропустить что-то интересное, читайте традиционный обзор Dni.Ru.

20 апреля, пятница

В Центре фотографии им. братьев Люмьер откроется Международный фестиваль актуальной фотографии "PHOTOBOOKFEST-2018". Площадка превратиться в место встречи европейских и отечественных экспертов фотографического искусства. До 3 июня ценители фотографии могут принять участие в мастер-классах, лекциях, дискуссиях, серии портфолио-ревю, чтобы обменяться опытом и обсудить современную фотографическую сцену. Фестиваль откроется двумя выставками. Первая – "В поисках Ленина", где фотограф Нильс Акерманн и журналист Себастьен Гобер размышляют о процессе декоммунизации в Украине через документирование сноса памятников Владимиру Ленину и пытаются ответить на вопрос, что это было – публичная казнь или узаконенный вандализм?

Также здесь откроется выставка "Я, Обломов" молодого фотографа Икуру Куваджимы (Япония-Россия). Этот документалист пытается разгадать тайны загадочной "русской души" и окунуться в глубину собственных снов. Публику ждет по-японски аккуратная серия автопортретов, которая охватывает широкую географию – Казань, Симферополь, Москва, Киров, Алма-Ата, Киев, Бишкек, Самара и другие города – а также открывает многообразие пространств для размышления, в которых Икуру отождествляет себя с гончаровским Обломовым.

В клубе "Известия Hall" выступит известная испанская певица и актриса Bebe, которая не была в России уже 5 лет. Артистка представит новую программу "Cambio De Piel" с песнями из нового альбьома, которая уже получила успех в Европе, США и Латинской Америке. "В альбоме много света и радости, открытых мелодий. У слов появилась новая глубина, а в самой композиции появилось звучание фортепиано. Это новый этап жизни, в Cambio De Piel – мое новое лицо. Дети привносят в жизнь много радости, до этого была меланхолия", – рассказывает Bebe.

В Московском Планетарии выступит австралийская певица Перукуа с программой "Голос и Космос". Звезда, поющая в жанре "World Music", отправится вместе со зрителями в безграничное путешествие в глубины внутреннего мира. Этот будет концерт-медитация, доступная каждому слушателю. Действо характеризуют так: "Звуки невероятного голоса Перукуа диапазоном в 3 октавы поднимаются словно из недр Земли к самым высотам кристаллических обертонов ангельских вибраций. Не случайно, от него у слушателей бегут "мурашки размером с космос".

В "Главclub Green Concert" выступит группа "Браво". Коллектив с богатой историей и длинным послужным список продолжает радовать меломанов живыми выступлениями. В 2015 году коллектив выпустил 13-й альбом "Навсегда", где Евгений Хавтан стал основным вокалистом, а затем увидела свет отчетная компиляция "Бравоспектива" и первая авторизованная биография. Грядет 35-летие группы, которое музыканты, скорее всего, отметят еще одной свежей пластинкой.

В "Крокус Сити Холле" отпразднует свой юбилей певица Валерия. Артистка так говорит о предстоящих концертах: "Много лет назад любовь к музыке определила мою жизнь. Я выбрала путь, по которому и иду все эти годы. Я проигрывала, побеждала, но никогда не стояла на месте. В жизни каждого человека периодически наступают моменты, когда он подводит итоги для того, чтобы двинуться дальше. Такой момент сейчас настал и для меня. Много песен спето, много еще предстоит спеть, но уже сегодня я могу сказать, что очень счастлива такими долгими отношениями с моими слушателями. […] Дорогие мои, буду счастлива поделиться с вами своей новой программой, которую мы создаём вместе с группой невероятно талантливых людей. Шоу обещает быть сенсационным".

21 апреля, суббота

В Театре Наталии Сац состоится премьера оперы немецкого композитора Энгельберта Хумпердинка "Гензель и Гретель". Худрук театра в шутку охарактеризовал эту постановку как "Хоррор для детей младшего возраста". Это сюжет о двух детях, которые заблудились в лесу и попали в волшебный домик к ведьме. За спектакль отвечает молодая постановочная команда: режиссер Надежда Бакшиева и художник Василиса Кутузова. Музыкальный руководитель и дирижер – Алевтина Иоффе, которая сделала аранжировку партитуры для камерного оркестра. Создатели обещают, что зрителей будет ждать много сюрпризов. Например, "пряничный" домик ведьмы в качестве дани современности станет фургончиком для торговли мороженым. Начинаться спектакль будет с фильма, в котором зрителям расскажут, почему семья главных героев — детей – вдруг стала бедной.

В Доме культуры им. Зуева покажут мюзикл "Молодильные яблоки? Да ладно!". Это история о том, как Царевич Евсей пошел добывать себе доброе имя, и для этого ему нужно принести деду молодильные яблоки. На пути он встретит дивные вещи, чудовищ страшных и красоту всей его жизни. Повествование будет проходить под развеселую музыку Дениса Копытова. Спектакль подходит для семейного просмотра.

В Театре на Юго-Западе покажут черную комедию "Маленькие убийства" по мотивам одноименной пьесы Джулса Файффера. Америка. На улицах творится полный хаос: стрельба, перебои с электричеством, забастовки. И на фоне этого всеобщего апокалипсиса Пэтси приводит знакомить своего бойфренда Альфреда в дом к родителям. Это интеллектуальная постановка про глобальную запутанность и случайность нашей жизни.

В Институте русского реалистического искусства посетителей ждет перфоманс артистов мюзикла "Преступление и наказание", выступление актеров спектакля "Дом 1907", архитектурный мастер-класс "Где живет книга?" бесплатные экскурсии и скидки на музейные каталоги в рамках акции акция "Библионочь". Также для посетителей весь день будет действовать скидка 20% на все каталоги, изданные ИРРИ: "Советский спорт", "Россия в пути", "Возвращайся домой", "Искусство в эвакуации" и новинка – "На краю цвета".

В "Главclub Green Concert" выступит Akira Yamaoka With Orchestra. Кто не знает, этот человек – композитор-гуру в мире видеоигр, чьи невероятные атмосферные саундтреки стали неотъемлемой частью многих игр, в частности культовой "Silent Hill". Автор получил звание всемирно почитаемого создателя звуковых дорожек к фильмам и играм. Охват стилей велик – от эмбиента и трипхопа до тяжелого рока. Концерт пройдет в сопровождении полноценного симфонического оркестра.

В Кремлевском дворце пройдет церемония вручения премии "Шансон года". Зрителей будут ждать любимые исполнители, лучшие песни, необычные дуэты и главные музыкальные сенсации года. Эта музыкальная премия вручается ежегодно за особые достижения в области авторской песни. Лучших артистов года и лучшие песни здесь объявляет не жюри, а сами радиослушатели. В ходе народного голосования, которое ежегодно проходит на "Радио Шансон", поклонники самого душевного жанра отдают свои голоса тем или иным исполнителям и песням.

В СК "Олимпийский" выступит группа "Руки вверх!" с программой "Лучшее за 20 лет!". "Мы шли к этому долгих 20 лет. Мы взрывали хит-парады и выступали на самых разных площадках мира, чтобы однажды собрать "Олимпийский", – говорит Сергей Жуков. Гостей ждет грандиозное шоу, которое охарактеризует начало нового этапа в жизни группы. Концерты пройдут 21 и 22 апреля.

22 апреля, воскресенье

В "Крокус Сити Холле" состоится заключительный перед длительным перерывом концерт проекта "Классическая Ария". Легендарный отечественный хардрок-коллектив "Ария" выступит в сопровождении симфонического оркестра с обновленным сет-листом и новым сценическим шоу. За дирижерский пульт встанет харизматичный швед Ульф Ваденбрандт, которого уже окрестили "шестым членом группы". Поклонники получат отличную возможность услышать выступление своих кумиров.

23 апреля, понедельник

C 23 по 25 апреля в "Крокус Сити Холле" пройдет Synergy Insight Forum – ежегодное бизнес-событие для тех, кто хочет идти в ногу со временем и меняться. Перед гостями выступят 33 спикера, которые добились впечатляющих результатов в своей области: предприниматели, эксперты по развитию бизнеса и повышению личной эффективности, ученые, журналисты, деятели культуры. Каждый из них порадует новой программой и даст инсайты, которые позволят по-новому взглянуть на процессы в жизни, вдохновиться на серьезные перемены.

В Мещерском парке состоится традиционный полумарафон (забег на дистанцию 21,1 км) серии Grom – "Такеда Весенний гром", в рамках которого пройдет благотворительная акция #быстрееболи. В этом году ее цель – способствовать развитию детской паллиативной помощи в Центрах содействия семейного воспитания Москвы. При поддержке участников полумарафона и фонда Детский Паллиатив центры будут оснащены портативными и стационарными передвижными системами, колясками, портативными электроотсосами и концентраторами кислорода, лечебными смесями и оборудованием для их подачи. Это оборудование поможет решить целый ряд проблем в жизни маленьких пациентов.

24 апреля, вторник

В клубе "16 Тонн" пройдет концерт группы Shoo, играющей в жанре absolute soul. Публике будет презентован новый EP "Твоя Земля", а также состоится празднование дня рождения фронтмена коллектива – Шуни Балашовой. "За день до концерта я отпраздную свое 25-летие – особенный рубеж в жизни каждого человека, а тем более творческого, – говорит Шуня. – Помните, БГ пел: "Мне двадцать пять, и я до сих пор не знаю, чего хочу"? Так вот, мне повезло, я точно знаю, кем хочу быть и твердо иду к своим целям и мечтам. Сопутствующие победы только укрепляют мою в веру в то, что я все делаю правильно и живу своей жизнью. Релиз на Universal Music, случившийся в канун моего дня рождения, тому доказательство!".



В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Любовная исповедь". Это монолог о любви и страсти к единственному мужчине судьбы. Пьеса Габриэля Маркеса "Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине" – единственная в творчестве всемирно известного писателя. Написана она от лица женщины, но не только для женщин. Зрители увидят жизнь семьи — романтическая влюбленность девушки и юноши, свадьба, рождение сына, пришедшее по наследству богатство... Но романтические чувства не вечны.

25 апреля, среда

В Московском театре "Школа Современной Пьесы" покажут спектакль "Игра в преступление. Достоевский". "Тварь я дрожащая или право имею?" – задумался молодой человек по фамилии Раскольников и решил получить ответ на сей вопрос, зарубив топором отвратительную, злобную старуху-процентщицу. Но права на убийство, как считает Достоевский, нет ни у кого. И преступление непременно повлечет за собой наказание – не на каторге, не на плахе, а перед собственной совестью, то есть, перед Богом. Эту историю, которая вот уже 150 лет волнует весь мир, решили по-своему пересказать молодые артисты и режиссеры.

В Театре на Таганке состоится показ музыкально-литературного спектакля "Как это делалось в Одессе". В основу постановки легли рассказы Исаака Бабеля из цикла произведений про Одессу, одесситов, их уклад жизни и нравы начала XX века: громкие застолья и кровавые разборки, тихий шантаж и страстная любовь, благородные бандиты и скромные еврейские предприниматели, традиционные устои и смена власти.

В ГКЦЗ "Россия" выступит на юбилейном шоу-концерте "Высоцкий-80. Я ЖИВ!". Артистка представит собственную версию песни "Девушка из Нагасаки" в оркестровой аранжировке Евгения Крючкова – выступление будет проходить в сопровождении оркестра Росгвардии. Также в концерте примут участие: Никита Высоцкий, Жерар Депардье, Александр Домогаров, "Город 312", Юлия Чичерина, Дмитрий Дюжев, Ольга Кормухина, Владимир Кузьмин, "Черный кофе" и многие другие.

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Полустанок". Это разговор о любви и чести со стихами Александра Галича. Возможно, существует Ад и Рай, а на пути туда есть какая-то промежуточная точка – полустанок, где находятся души людей разных возрастов из разных эпох и социальных слоев. Что они там делают, чего ждут? Что от них требуется? Один из идейных лидеров приватизации 1990-х Пал Максимыч Чугай внезапно задается этими вопросами. Режиссер, сценарист документального кино Никита Воронов написал пьесу в середине 90-х, когда стремительно менялись нравственные ориентиры, представления о вечных ценностях, добре и зле, оставляя на своем пути тысячи покалеченных судеб и опустошенных сердец.

26 апреля, четверг

На ВДНХ историк моды и телеведущий Александр Васильев откроет цикл выставочных проектов. В течение года в павильоне №16 "Гидрометеорология" пройдут три экспозиции, где гости увидят во всем своем многообразии уникальную коллекция исторического костюма, посвященная ХХ веку: "Весна и мода", "Пляжная мода" и "Гламур 80-х". Первой станет "Весна и мода". Нежные расцветки, изящные трафаретные рисунки, растительные и цветочные мотивы, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look, введенные в моду Кристианом Диором в 1947 году, набивной ситец и шифон, крепдешин и креп-жоржет – под аккомпанемент советских песен, посвященных весне, посетители выставки окунутся в ностальгическую атмосферу ХХ века.

На сцене "Театра Луны" состоится показ городского мюзикла "Маяковский" – совместного проекта АНО "Музыкальное сердце театра" и московского "Театра Луны". 2018 год – юбилейный год Владимира Маяковского: 19 июля литературный мир будет отмечать 125-летие поэта. Городской мюзикл "Маяковский" – это попытка художественно переосмыслить его идеи и жизнь, с учетом опыта всего XX века, а также понять какой он – Маяковский нашего времени. Героев мюзикла – поэта и его великих современников – исполнят артисты, с чьими работами зрители знакомы по многим фильмам и ролям в мюзиклах. Постановочный период предварял кастинг, в котором приняли участие несколько сотен человек.

В "Крокус Сити Холле" с большим акустическим концертом выступит группа "Мумий Тролль" – очень редкий формат для коллектива. Программа "Вечерний Чай" названа в честь одной из песен с альбома "Шамора". Организаторы говорят, что вечер – время умиротворения, покоя и тишины, а также задушевных откровенных бесед в уютном месте в хорошей компании. Именно такая атмосфера планируется в Крокус Сити Холле, а также новая музыкальная подача, новый подход к сценографии и "инопланетные" гости.

В кино выходит фильм "Привидение". Каждый день герой просыпается в новом теле, в новом месте в кругу новой семи. Все просто, ведь он – дух, который смотрит на мир глазами других и людей. И вот дух встречает ту, к которой хочет вернуться, найти способ остаться вместе навсегда.

27 апреля, пятница

27 апреля на площадке "Цифровое деловое пространство" пройдет полнодневная лекция Маршалла Голдсмита под названием "Кризис успеха. Что мешает вам двигаться дальше?". Голдсмит – личный наставник CEO Ford, Hasbro и Goldman Sachs. Он специализируется на развитии лидерства и коучинге руководящего состава организаций. Его называют одним из самых влиятельных мыслителей мира в сфере менеджмента и одним из лучших executie-коучем Америки. Он написал около 30 книг, в том числе известную "Прыгни выше головы!". И вот Маршалл Голдсмит приедет в Москву, чтобы поделиться свои опытом с руководителями российских компаний. Он расскажет о том, какие поведенческие модели приводят к тому, что человек начинает "буксовать" на вершине своего успеха и даст практические рекомендации, которые помогут значительно повысить темпы личностного развития. Скидка 7% по промокоду "dniru".





