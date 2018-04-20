Невеста принца Гарри вышла в свет в старом платье

Меган Маркл и принц Гарри 19 апреля посетили прием, посвященный правам женщин. Мероприятие, организованное министром иностранных дел Борисом Джонсоном, прошло в Королевском авиационном обществе в Лондоне.

Влюбленная пара просто светилась от счастья, что было моментально отмечено СМИ и интернет-пользователями. Однако вскоре они переключились на обсуждение выбранного актрисой наряда.

Избранница британского королевского наследника выбрала черное платье, в котором в свете уже появлялись Ким Кардашьян, Блейк Лайвли и других звездах почти десять лет назад. Правда, знаменитости бывали в нем на публике в разных цветовых вариантах, передает Spletnik.ru.

Модные критики отмечают, что это лишь малая часть звезд из списка тех, кто в платье Jackie O попал в объективы камер: простой и элегантный наряд есть в гардеробах Бритни Спирс, Скарлетт Йоханссон, Ферги, Келли Кларксон и еще многих именитых персон. Стоимость классического черного платья бренда Black Halo, модель которого называется Jackie O, составляет на сегодняшний день 345 долларов.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Сейчас идет активная подготовка к торжеству. Молодые уже выбрали флориста, фотографа и кондитера, который изготовит торт.

Церемония бракосочетания состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ее подружки и мать.