Женщин возбудили голые мужские ноги в шлепках

Жительницы Великобритании обрушились в Twitter на мужчин в шлепанцах. Такая реакция была вызвана необычайно теплой погодой в стране.

19 апреля стало самым теплым весенним днем в истории туманного Альбиона за последние 70 лет. Об этом сообщила британская метеорологическая служба Met Office в Twitter.

Пользователи опубликовали в соцсети множество красочных фотографий, за что сотрудники службы их поблагодарили. В ответ на пост некоторые девушки пришли возбужденное негодование.

Many places have basked in spring sunshine on the warmest April day for nearly 70 years. Thank you for sharing your fantastic #loveukweather photos with us ☀️ Watch out for some stunning sunsets tonight! #WarmestDayOfTheYear pic.twitter.com/ePTbEbEIue — Met Office (@metoffice) 19 апреля 2018 г.

Британки написали, что у хорошей погоды есть серьезные минусы. "Тот факт, что на улице тепло и солнечно, не означает, что мы обязаны смотреть на мужские ступни в шлепанцах. Пожалуйста, прекратите это безумие", "Нет такой сильной жары, которая оправдала бы вид оголенных мужских ног в городской среде", – раскритиковали пользовательницы соцсети обладателей летней обуви.

Just because it’s warm and sunny does not mean we need to see men’s trotters in flip flops



Please stop the madness! #TrotterGate #FeetAreEvil — Jax (@Gellyfsh) 19 апреля 2018 г.

Однако доводы женщин британцев не убедили. Они заявили, что продолжат носить удобную обувь, несмотря на протесты. Один из них пошутил, что когда-нибудь его даже кремируют в сланцах.

I'll be cremated with my flip flops or sandals still on. — Ryan Magee (@elirymagee) 20 апреля 2018 г.

Второй "хит" весенне-летнего сезона на все времена – носки с сандалями. Он неизменно вызывает бурную реакцию у окружающих – как правило, негативную. Отметим, в моде в этом сезоне всевозможные лофферы, макасины, кроссовки и кеды под девизом: удобство, комфорт и лаконичность.