Что выдает ваш возраст

Можно перепробовать десятки дорогостоящих кремов, сывороток и масок, чтобы устранить видимые возрастные изменения, но факт остается фактом: скрыть от окружающих реальную цифру в паспорте с каждым годом становится все сложнее.

Какие детали выдают наш возраст Dni.Ru рассказал пластический хирург, ведущий эксперт клиники "Коррект" по малоинвазивной пластике лица Илья Кисляков.

Состояние кожи

Даже при отсутствии морщин легко догадаться, что человеку далеко за 30 лет. Все дело в состоянии кожи. Сухая, дряблая, обезвоженная кожа, лишенная тонуса и естественного сияния (не путать с жирным блеском), – один из признаков старения. Первые шаги, которые можно предпринять самостоятельно: здоровый сон, отказ от вредных привычек, культура питания, достаточное потребление чистой негазированной воды, минимум стресса. Кожа будет выглядеть лучше, если добавить профессиональный уход: врачи-косметологи располагают целым арсеналом средств и методик, способных справиться с косметическими дефектами. В числе таких процедур – мезо– и плазмотерапия, пилинги и биоревитализация.

Взгляд

Горящие глаза и открытый взгляд – вот неотъемлемый "атрибут" молодости. С годами все более заметными становятся темные круги и мешки под глазами, брови и уголки глаз постепенно опускаются, в области верхних век формируется выраженная кожная складка… Как правило, такие изменения визуально добавляют 5–10 лет. Взгляд тускнеет, а лицо кажется хмурым и уставшим. Кожа зоны вокруг глаз крайне чувствительна и требует деликатного ухода.

Если возрастные метаморфозы еще не приняли масштабного характера, то будет достаточно домашнего ухода и бережных косметологических процедур. В противном случае нужно обращаться к пластическому хирургу. Вернуть молодость взгляду помогает блефаропластика, височный лифтинг, подтяжка бровей, комплексный малотравматичный миланский лифтинг.

Овал лица

Среди российских женщин наиболее распространен деформационный тип старения. Лицо буквально "сползает" вниз: провисают щеки, формируются брыли и выраженный второй подбородок. Побороть такие изменения под силу только пластическому хирургу. "Золотым стандартом" подтяжки лица признан SMAS-лифтинг, обеспечивающий стойкий anti-age эффект. В ходе операции задействуется не только кожа, но и глубокие структуры лица, а именно мышечно-апоневротический слой, который располагается под гиподермальным слоем, состоит из мышц и соединительнотканных прослоек. MACS-лифтинг считается менее травматичной методикой, так как он оставляет меньше видимых шрамов и практически исключает риск повреждения ветвей лицевого нерва. Эффективен он при умеренно выраженных возрастных изменениях: небольших брылях и относительно небольших щеках при умеренно выраженном их провисании.

Шея, зона декольте и руки

Про кожу на этих участках часто забывают. А зря: каким бы ухоженным ни казалось лицо, дряблая кожа зоны декольте, горизонтальные "линии" на шее и выступающие вены на кистях рук испортят общее впечатление о внешности. Процесс биологического старения запускается уже с 25 лет, а после 30 – ежегодно замедляется выработка коллагена, и кожа начинает терять прежнюю эластичность и упругость. Негативное влияние оказывают температурные перепады, длительное воздействие УФ-лучей, недостаточный или неправильный уход. Увяданию кожи препятствуют пилинги, вызывающие контролируемый ожог кожи, и инъекционные методики. Восполнить утраченный объем подкожно-жировой клетчатки на кистях рук позволяет липофилинг – пересадка жировых клеток из зоны их избыточного отложения в зоны, где необходим дополнительный объем. Омоложение зоны шеи и декольте хирургическим путем достигается за счет платизмопластики и подтяжки нижней зоны лица. Важно: проводить такие процедуры должен только опытный, высококвалифицированный специалист.

Полнота

Одна из теорий старения связывает возрастные изменения с потерей объема тканей. И при старении лица мы часто можем наблюдать такую картину. Однако в ходе научных исследований доказано, что лишний вес может способствовать развитию возрастных изменений. Кожа растягивается, истончается и становится менее защищенной от солнечного излучения. Усугубляет ситуацию нарушение обмена веществ и потеря мышечной массы.

При проблеме ожирения нужно регулярно контролировать состояние здоровья, так как избыточная масса тела повышает риск развития ряда заболеваний внутренних органов и систем. Вернуть фигуре привлекательные формы помогут занятия спортом, активный образ жизни, исключение вредной пищи, налаженный режим и рацион питания. Есть и более быстрый способ избавиться от килограммов и сформировать красивый силуэт: липосакция, липоскульптурирование тела (моделирование фигуры путем перераспределения жировых клеток) и липофилинг.