Жди "Ревизорро": народ посмеялся над новым рестораном Бузовой

Амбициозная певица Ольга Бузова открывает свой ресторан. Заведение она назовет в честь себя любимой.

В своем микроблоге Бузова сообщила фанатам, что совсем скоро сможет угостить их вкусной и полезной едой. Бистро разместится на Цветном бульваре в Москве и будет носить название BUZfood. Певица создаст "место, где можно будет недорого поесть".

"Мы с командой профессионалов (а других рядом со мной и не бывает) тщательно проработали концепцию проекта и его меню, остановившись на не только быстрой, но и полезной еде! В меню будут различные салаты, горячее и напитки, которые мы будем делать по фирменным рецептам. Сейчас в ресторане в самом разгаре ремонт, и уже через пару месяцев мы откроем двери моего первого ресторана", – рассказала Ольга в своем Instagram.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 23 Апр 2018 в 2:10 PDT

Поклонники удивились прыти артистки. Они были поражены деловитостью и предприимчивостью звезды. Некоторые фанаты с юмором заметили, что Ольга скоро пойдет в политику: "Оля,молодец,после развода не спилась,не ушла в себя,поплакала,слезы авторов и в бой!!! Молодец!! А все кто отмирает,пускай смотрят,чего они добились и добиваются!!!", "Бузова захватывает мир! Так держать! Так и до президента недалеко))", "Бузова я отвечаю ты будешь президентом через 5 лет такими темпами!Путин по сравнению с тобой отдыхает!Он за 65 лет столько не сделал, сколько ты за 5😱❗️", "Бузову не остановить,молодец Ольга". "Ну вот это уже реально перебор!Бузова,остановись!!!Ты решила весь мир захватить что ли?Тарасов и так уже понял ,что ты крутая.Ведущая на доме 2-молодец,певица,актриса-умница,но куда дальше?Я считаю это уже бред (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Не все фанаты оказались в восторге от идеи певицы. "Там будет вместо говядины бузятина", "Олечка , жди ревизоро))", "Сначала она хотела погубить нас своей музыкой,а теперь в конце концов хочет добить нас своей едой!!!Не ведитесь на эту ведьму😾", "Даже не знаю , что для тебя значит недорого, надеюсь, что люди, которые туда вдруг придут не отравятся", – посмеялись пользователи соцсети.

Добавим, что это не первый именной проект Бузовой. Недавно брюнетка объявила о запуске своего IT-проекта Buzar, которому, по ее словам, нет аналогов в мире. Также артистка рассказала о создании криптовалюты бузкоин.