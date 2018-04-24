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Lifestyle

В Турции сбываются мечты об идеальном отдыхе

Фото: Пресс-служба
На берегу моря, в 5 км от центра Белека, поcле масштабной реновации открылся пятизвездочный отель Xanadu Resort. Теперь гости курорта могут ощутить максимальный комфорт в обновленных номераотдохнуть по стандартам High class all inclusive. 
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Xanadu Resort 5* High class all inclusive Belek расположен всего в 40 км от аэропорта и в 50 км от Антальи.

Курорт состоит из одного четырехэтажного этажного главного здания, двенадцати двухэтажных бунгало и двух отдельных президентских вилл. Всего Xanadu Resort располагает фондом 421 номером общей вместимостью 932 человека. Гости могут выбрать как стандартный номер с видом на сад или на море, так и бунгало, джуниор-сьюты, семейные номера и сьюты, гольф-сьют, президентские сьюты и виллы.

Фото: Пресс-служба

Концепция обслуживания президентских вилл и сьютов отличается особо высоким сервисом, поэтому кроме непосредственно комфорта самих номеров гостям предлагается набор дополнительных бесплатных услуг: приветствие гостей с шампанским, закусками и апельсиновым свежим соком, расширенный мини-бар в номерах, сладкая и соленая выпечка и турецкие сладости в день заезда, сезонные фрукты один раз в два дня, круглосуточный бесплатный сервис в номерах по меню, резервация столика в главном ресторане, бесплатные услуги прачечной, а также возможность организации пикника при проживании на виллах.

Фото: Пресс-служба

Отель имеет собственный песчаный пляж протяженностью 450 метров, который отмечен "Голубым флагом". Есть отдельная зона для взрослых, дискотека, отдельные бары и развлечения для различных пляжных зон: для любителей пляжного спорта – от серфинга до пляжного волейбола, для гостей с детьми – мини-клуб, для ценителей спокойного отдыха - уединенные пляжные павильоны с собственными сейфами и мини-барами. Также на пляже есть специальные шезлонги и спуск в море для гостей с ограниченными физическими возможностями. 

На территории два закрытых бассейна – один с гидромасажем, в спа-центре, и один закрытый бассейн с детской секцией), три водных горки для взрослых и шесть горок для детей разного возраста.

Фото: Пресс-служба

Концепция питания в отеле Xanadu Resort отвечает стандартам High Class all inclusive и предполагает доступность питания с 07:00 до 03:00 и доступность напитков 24 часа в сутки в различных барах и ресторанах согласно установленному отелем расписанию.

Завтраки, обеды и ужины проходят в главном ресторане ILPEK YOLU: здесь предлагается шведский стол, диетическое, вегетарианское и безглютеновое меню, детский стол. Также всегда доступны алкогольные и безалкогольные напитки местного и импортного производства, свежевыжатые соки, горячие напитки включая турецкий кофе, закуски, выпечка, сервис мороженного.

На курорте работают семь ресторанов a la carte: азиатский – “Dragon”/платно, итальянский – новый а-ля карт ресторан с детской анимацией La Dolce Vita/бесплатно, французский La Cascade/платно и  мексиканский Mexican/платно, новый турецкий ресторан Kebap house/бесплатно, рыбный ресторан Uskuna/платно, новый а-ля карт сервис турецких деревенских завтраков/бесплатно (в а-ля карт  ресторанах требуется предварительная резервация, в зависимости от ресторана платная или бесплатная, есть специальные дни для резервации с детьми, рестораны Dolce Vita и Kebap house  не имеют возрастных ограничений).  

Фото: Пресс-служба

Все отдыхающие могут приятно провести время в новых барах: Xanadu Lounge Bar, баре на террасе или спорт-баре. К услугам гостей – обновленный главный ресторан, а также новый a la carte ресторан Kebap House с прекрасным видом на море, новый семейный ресторан итальянской кухни DolceVita, где предусмотрены развлечения для детей, и уникальный a la carte сервис турецких деревенских завтраков.

Особая гордость отеля Shang-Du SPA-центр. К услугам отдыхающих здесь открыты более 10 процедурных кабинетов, сауны, хамам, холодная купель. Можно сделать массаж, посетить сеанс гидротерапии, аюрведы, рефлексологии, сделать скрабы, обертывания, программы по уходу за лицом и телом.  

Фото: Пресс-служба

Обновленный в 2018 году фитнес-центр приглашает на занятия в тренажерном зале или групповые занятия аэробикой. Здесь же работает Vitamin Bar. Гостям курорта доступно 18-луночное гольф-поле, два теннисных корта с кварцевым покрытием, площадки для игры в баскетбол, пляжный волейбол, мини-футбол, боулинг, зона для стрельбы из лука, игры в бильярд и настольный теннис. Также имеется оборудование для водных видов спорта: виндсерфинга, водных лыж, снорклинга и  каноэ. Для детей и подростков от 4 до 16 лет работает детский клуб FANCYLAND, который занимает территорию площадью 5500 кв.м. и предусматривает разделение на три различные возрастные категории. Для детей в возрасте от 0 до 3 лет оборудована территория, где расположены игровая комната, кухня, комната для сна, а также место для смены подгузников и детские туалеты.

Вторая зона предусмотрена для детей дошкольного и школьных возрастов от 4 до 7 лет. Здесь есть секция с видео-играми, уголок макияжа, костюмерная, возможности для выпечки на мини-кухне, места для занятия рисованием, лепкой, игровая комната лего, кинотеатр, отдельный аква-парк с тремя бассейнами и горками.

Игровая зона для детей в возрасте от 8 до 16 лет предлагает мини-амфитеатр (на открытом воздухе), крытую музыкальную студию, комнату для игры в настольные игры, территорию для активных игр, включая стену для скалолазания, парк приключений и луна-парк с каруселью, мини-колесом обозрения, поездом и батутом.

Xanadu Resort – отель, где мечты об идеальном отдыхе высокого класса превращаются в реальность. 

24 апреля 2018, 17:13

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