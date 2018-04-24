Родившая Миддлтон обставила принцессу Диану

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, родившая ему 23 апреля третьего ребенка, отдала дань памяти принцессе Диане. Она надела очень похожее платье.

Через несколько часов после родов Кейт появилась на пороге больницы в красном платье с белым воротничком. Оно весьма напоминает наряд Дианы в 1984 году, в котором та была, когда на свет появился ее младший сын, принц Гарри.

При этом Кейт выглядит выигрышнее, чем леди Ди. "Она выглядит даже лучше, чем леди Диана! Какое замечательное чувство стиля! Поздравляем из России!" – написал один из наших соотечественников в Twitter. У каждого времени свои модные тенденции, но Кейт, на взгляд обывателя, в своем одеянии смотрится более утонченно.

Kate Middleton wore a beautiful #JennyPackham dress to introduce the newest member of the #royalfamily. We couldn't help but notice a subtle tribute to Princess Diana, who wore a similar dress to introduce Prince Harry. pic.twitter.com/DvBWDxEiBK — StyleBistro (@StyleBistro) 23 апреля 2018 г.

Отметим, что Миддлтон копировала Диану в 2013 году. Тогда у Кейт и Уильяма родился первенец Джордж. Герцогиня Кембриджская надела платье, похожее на то, в котором была леди Ди после рождения первого сына, Уильяма, в 1982 году.

Kate's dress very similar to Diana's worn in 1982 when she had Prince William http://t.co/JVcir6gxS6 pic.twitter.com/hFLw23iQCy — HuffPost UK Pictures (@HuffPostUKPics) 24 июля 2013 г.

Стал известен титул новорожденного наследника монаршей семьи. Третий сын Кейт и Уильяма будет носить звание Его Королевское Высочество принц Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее в Великобритании запустили необычный тотализатор. Букмекеры предложили сделать ставку и попробовать угадать, как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут новорожденного сына. Самые популярные варианты – в специальном опросе Dni.Ru.