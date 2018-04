Родившая Миддлтон обставила принцессу Диану

Через несколько часов после родов Кейт появилась на пороге больницы в красном платье с белым воротничком. Оно весьма напоминает наряд Дианы в 1984 году, в котором та была, когда на свет появился ее младший сын, принц Гарри.

При этом Кейт выглядит выигрышнее, чем леди Ди. "Она выглядит даже лучше, чем леди Диана! Какое замечательное чувство стиля! Поздравляем из России!" – написал один из наших соотечественников в Twitter. У каждого времени свои модные тенденции, но Кейт, на взгляд обывателя, в своем одеянии смотрится более утонченно.

Kate Middleton wore a beautiful #JennyPackham dress to introduce the newest member of the #royalfamily. We couldn't help but notice a subtle tribute to Princess Diana, who wore a similar dress to introduce Prince Harry. pic.twitter.com/DvBWDxEiBK