Рецепт австрийского яблочного штруделя

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления настоящего австрийского штруделя.



Вам понадобится

Для теста: 250 граммов муки, 1 яйцо, 100 мл теплой воды, 5 мл растительного масла, щепотка соли, топленое сливочное масло.

Для начинки: 1 кг яблок, 100 граммов панировочных сухарей, 50 граммов сливочного масла, 75 граммов изюма (замочить в роме), 100 граммов сахара, 1 ст.л. корицы.

Для соуса: 250 мл молока, 75 граммов сахара, 1 яйцо, 2 желтка, 1 стручок ванили.

Способ приготовления



Муку высыпаем на стол, делаем небольшое углубление, разбиваем туда яйцо, добавляем соль, растительное масло, воду и замешиваем тесто. Полученное тесто слегка отбиваем и оставляем на один час.



Яблоки очищаем от кожуры и семечек, делим на четыре части и нарезаем на тоненькие ломтики.

В кастрюле разогреваем молоко, добавляем надрезанный стручок ванили. Доводим до кипения, но не кипятим. Далее, оставляем на время настаиваться.

Яблоки смешиваем с сахаром и обжаренными на сливочном масле панировочными сухарями. Добавляем корицу и изюм, предварительно замоченный в роме. Перемешиваем.

На полотенце растягиваем тесто так, чтобы оно стало прозрачным. Обрезаем толстые края и выкладываем на половину теста начинку. С помощью полотенца заворачиваем в рулет. Перекладываем на противень, смазываем топленным маслом и отправляем в духовку на 40-45 мин. при температуре 180 градусов.

Молоко с ванилью снова разогреваем и добавляем сахар. В миску разбиваем яйцо и добавляем два желтка. Взбиваем вместе с сахаром, а затем по чуть-чуть наливаем молоко, постоянно взбивая.