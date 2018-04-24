Дочь кинозвезды снялась голой для Playboy
Клара снялась топлес, лежа на кровати и прикрыв грудь руками. Девушка разместила снимки на своей страничке в Instagram.
Опубликовали фото и в официальном аккаунте Playboy. "Встречайте, 22-летняя жительница Нью-Йорка и резидент Бруклина Клара Макгрегор (не будем упоминать, что она еще и дочь актера Юэна)", – подписали снимок на странице журнала в соцсети.
Мнения пользователей Сети относительно новой героини издания разделились. Одни уверены, что фото Клары получилось горячим. Другие раскритиковали журнал, отметив, что Playboy забыл свое основное предназначение – демонстрацию обнаженного женского тела. Прикрытые фотосеты кажутся читателям скучными.
После публикации снимков Клара вместе со знаменитым отцом появилась на красной дорожке кинофестиваля Tribeca Film Festival. Актер представлял там новую картину Zое со своим участием. На девушке было очень откровенное платье пастельных тонов.
Клара призналась, что дебют в Playboy – не первый шаг в модельной карьере. Она хочет пойти по стопам отца и стать актрисой.
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