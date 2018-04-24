Туристов начнут отправлять в отпуск по неизвестному маршруту

Онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip объявил о запуске необычного проекта под названием "Авантрюра". Купив тур, путешественник оправится в зарубежное путешествие по заранее неизвестному маршруту. Он сможет выбрать лишь даты поездки. Авантюристу необходимо будет лишь подтвердить наличие визы и отметить города, в которые он ехать не хочет. Направление предстоящей поездки станет известно за 48 часов до вылета, когда покупателю на электронную почту придут авиабилеты, ваучер на проживание и путеводитель с информацией о городе.

Стоимость "Авантюры" составляет всего 20 тысяч рублей для одного человека и 35 тысяч рублей для двоих, говорится в пресс-релизе OneTwoTrip. В эту сумму входит перелет прямым рейсом из Москвы, проживание в отеле не ниже трех звезд и путеводитель по городу с информацией о достопримечательностях и полезными советами, подготовленный тревел-экспертом онлайн-сервиса.

Длительность такого путешествия составит три дня и две ночи. Оформить заявку на покупку "Авантюры" необходимо минимум за десять дней до вылета. Количество городов, в которые можно полететь, зависит от наличия шенгенской визы: с ней доступны 48 направлений, без нее — 12. В число направлений входят Амстердам, Париж, Лиссабон, Женева, Барселона, Милан, Тбилиси и другие города.

Директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов считает, что за последние годы в России сформировался достаточно большой сегмент активных путешественников, выезжающих за границу и по России несколько раз в год и позволяющих себе в том числе туры выходного дня. "Наш проект адресован тем, кто хочет сделать свои поездки еще разнообразнее, но не готов тратить время и силы на выбор направления и планирование маршрута. Поскольку направление поездки станет известно путешественнику только за 48 часов, то его впечатления усилит не только отсутствие рутинной подготовки, но и эффект неожиданности", – отметил он.