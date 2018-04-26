Как избавиться от мешков под глазами

Ничто так сильно не огорчает по
утрам, как мешки под глазами. Припухшие веки сводят на нет все старания по
уходу за собой, и делают лицо усталым. С возрастом эта проблема становится особенно
актуальной.
О причинах появления припухлостей
вокруг глаз и способах их устранения Dni.Ru рассказала врач-косметолог Елена Ковтунова.
По мнению специалиста, кожа
вокруг глаз очень тонкая, с обилием подкожно-жировой клетчатки. Поэтому она накапливает
больше жидкости, чем любой другой участок кожных покровов. Именно по этой
причине вода, в большей степени, оказывается в веках. Так образуются отеки, которые
мы называем мешками.
В первую очередь, проблема кроется в рационе и режиме питания. Плотный
ужин на ночь перед сном с большим количеством острого, соленого, жирного,
алкоголя или жидкости непременно утром отразится на лице – вы проснетесь с
отекшими, тяжелыми веками. Если ночные излишества были неизбежны, есть
несколько способов быстро устранить их последствия после пробуждения.
- Необходимо вывести избыток
жидкости из организма. Мочегонными свойствами обладает кофеин, поэтому чашка
кофе или зеленого чая натощак окажет хороший диуретический эффект и поможет
быстро убрать лишнюю жидкость. Однако кофе нужно запить водой, так как в нем содержится
теобрамин, понижающий давление, что приводит к сонливости и вялости. Стакан
чистой воды нейтрализует его действие.
- Следующий шаг – компресс из
отвара ромашки, шалфея или обычной заварки зеленого чая. Намоченные охлажденным
отваром ватные диски нужно наложить под глаза и подержать 15-20 минут. Это значительно
уменьшит или вовсе устранит отеки.
- Закрепить
результат помогут специальные кремы с дренажным эффектом или патчи для нижних
век. В составе средств от отёчности должны обязательно
присутствовать такие ингредиенты, как масло чайного дерева, гепарин, эластин,
токоферол (витамин E), ментол, коллаген или гиалуроновая кислота. Именно эти
вещества поддерживают упругость кожи и устраняют скопление жидкости.
Еще одна частая причина – нарушение режима сна или неудобная постель.
Хроническое недосыпание подвергает организм постоянному стрессу, что
обязательно скажется на внешности. Особенно, если спать в неудобной позе или на
неподходящей подушке. Чтобы восстановиться после этого, есть несколько небольших
хитростей.
- Разгладить кожу и устранить
отеки под глазами можно, умывшись кубиком льда из отвара трав ромашки, шалфея и
зеленого чая, ненадолго приложив его к зоне под нижними веками.
- После умывания к коже под
глазами можно приложить ломтики огурца или
тертый сырой картофель на 15-20 минут. Усилить эффект от компресса поможет мазь
для ног с рассасывающим действием, содержащая ментол. Ее применяют при застое
крови и жидкости в кровеносных сосудах. Ментол охладит кожу и способствует
оттоку лишней жидкости из капилляров. После нанесения мази нужно помассировать
область вокруг глаз в течение 5 минут. Правда, с такими средствами нужно быть осторожнее,
т.к. при попадании на слизистую они могут вызвать раздражение и покраснение.
- К выбору подушки стоит подойти
ответственно. Она должна быть практически плоская, либо в виде валика под шею.
Идеальным вариантом станет подушка с эффектом памяти формы, которая принимает и
сохраняет очертания тела, подстраиваясь под его положение в течение всего сна. Этот
атрибут для длительного отдыха поможет избежать заломов на лице и мешков под
глазами.
- Постараться засыпать,
желательно, у себя дома не позднее двадцати двух часов, т.к. организм
полноценно отдыхает, когда сон наступает до одиннадцати вечера. Ложась сильно
за полночь, невозможно полностью восстановить силы и нормально выспаться, даже
если проснуться после обеда. При таком режиме лицо будет изможденным и несвежим,
а под глазами появятся синяки и припухлости.
Использование некачественной или неподходящей косметики также провоцирует появление "мешков". В составе средств
по уходу за лицом может оказаться ингредиент, способный вызвать аллергическую
реакцию в виде покраснения или отека кожи. Аллергикам необходимо с большой
аккуратностью относиться к косметическим продуктам, особенно, к кремам для век.
Избежать подобных неприятностей можно, соблюдая несколько правил.
- Покупая кремы, внимательно
изучать их состав и срок годности. Минимальное содержание консервантов в
средстве снизит риск возникновения аллергии. Если баночка с кремом в открытом
виде может храниться больше полугода, значит в составе этого косметического
продукта много консервантов. Использовать такое средство не стоит.
- Снять аллергический отек под
глазами поможет антигистаминный препарат и противоаллергическая мазь с
противозудным эффектом.
- Можно воспользоваться средствами
с арникой и гамамелисом, они обладают противоотечными свойствами и тонизируют
капиллярные сосуды. Также, эти кремы применяются в период реабилитаций после
лазерных технологий, быстро восстанавливая кожу.
Постоянные не проходящие отеки и
синяки под глазами, от которых невозможно избавиться никакими средствами,
должны насторожить. Это может говорить о скрытых внутренних проблемах со
здоровьем. Если обследование покажет, что ему ничего не угрожает, стоит посетить
врача-косметолога. Иногда мешки под глазами – это грыжа нижних век, возникающая
из-за слабости соединительной ткани. Такая патология может быть, как в зрелом,
так и в молодом возрасте. Избавиться от нее можно с помощью трансконъюктивальной
пластики нижних век. Швы после такого вмешательства незаметны, а
реабилитационный период минимален.