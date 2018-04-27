Народ сравнил пятые точки Меланьи Трамп и Брижит Макрон
Интернет-пользователи бурно обсуждают ягодицы Меланьи Трамп и Брижит Макрон. В то время как обтягивающая белая юбка выгодно подчеркивает формы первой леди США, пятая точка жены французского лидера смотрится довольно жалко.
Melania Trump & Mrs Brigitte Macron������ pic.twitter.com/GKLNfjD48X— PikuśPOL ���� �� (@pikus_pol) 25 апреля 2018 г.
"Элегантная женщина и парень в юбке", "Мать и дочь", "Макрон, покорми жену!", "Так сказать, разница налицо", "Просто кость унылая", – сравнили пользователи фигуры Меланьи и Брижит. Некоторые комментаторы посоветовали супруге Макрона носить нижнее белье с эффектом пуш-ап.
Tak jakoś mi się kojarzy! pic.twitter.com/kFSy2ttKdM— Zygfryd Niełacny���� (@ZygfrydAnty) 25 апреля 2018 г.
Другие пользователи Сети заступились за супругу Макрона, указав на разницу в возрасте. Они отметили, что у Брижит ноги красивее, чем у Меланьи.
25 апреля 2018 г.
"Зато не силиконовая. Это делает ей честь", "Справа юбка другого покроя – более свободная", – написали они. Защитники Брижит отметили, что она счастливее в браке, чем первая леди США, поэтому различия во внешности жен президентов не так важны.
���� pic.twitter.com/aIwSIRigVk— Yanka Yanka (@Yanka_) 25 апреля 2018 г.
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