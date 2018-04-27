У невесты принца Гарри нашли двойника

СМИ разыскали девушку, которая удивительным образом похожа на невесту принца Гарри Меган Маркл. 28-летняя Стефани Мюррей проживает в Австралии.

Девушка уже привыкла к тому, что прохожие ее часто внимательно рассматривают и пытаются незаметно сфотографировать. Стефани и не отрицает, что замечает сходство.

"У нас действительно много общих черт. Правда, у нее более аккуратный нос, чем у меня", – цитирует Мюррей The Canberra Times. Путать с будущей герцогиней еще начали еще в 2011 году, когда в Австралии стали транслировать сериал "Форс-мажоры", в котором снималась Меган Маркл.

По словам Стефани, ее постоянно просят оставить автограф. В настоящее время она работает консультантом в магазине спортивной одежды. При этом она часто сталкивается с курьезными ситуациями: к ней подходят ничего не подозревающие клиенты и интересуются, как идет подготовка к свадьбе.

Двойник Меган признается, что иногда ей бывает неловко. "Приходится объяснять людям, что я вовсе не знаменитость", – рассказала жительница Австралии. Теперь у Стефани нет отбоя не только от фанатов, но и от выгодных предложений. Мюррей предлагают принять участие в реалити-шоу.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Сейчас идет активная подготовка к торжеству. Молодые уже выбрали флориста, фотографа и кондитера, который изготовит торт.

