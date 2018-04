Джинсовые стринги шокировали мир

Шокированные пользователи Twitter обрушились с критикой на новый лук. "Я, конечно, люблю PrettyLittleThing, но что это, черт возьми, такое?", "Это скорее вызывает ужас", "Сумасшествие", "Не верю, что девушки будут носить их", – пишут комментаторы.

I mean I do love Pretty Little Thing, but WHAT THE HELL ARE THEY pic.twitter.com/HrpSx5booQ