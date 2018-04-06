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Lifestyle

Главные события Москвы с 5 по 12 апреля 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Весна – самое горячее время в светской жизни Москвы. Концерты, театр, выставки и кино. О самых интересных событиях ближайшего времени – в еженедельном обзоре Dni.Ru.
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6 апреля, пятница

В "Известия Холл" группа "Калинов Мост" отметит 20-летие альбома "Оружие" и сыграет для своих поклонников лучшие песни. Эта пластинка стала архетипическим, универсально-символическим, сурово-прекрасным эпосом, который заслуженно вошел в золотой фонд творений русского рока. На концерте можно будет услышать не только хиты, но и давно или никогда не исполнявшиеся ранее вживую вещи. Всем ярым поклонникам коллектива – быть в обязательном порядке.

Группа "Калинов Мост". Фото: vk.com/kalinovmost

В "Крокус Сити Холле" покажут шоу японского музыкального гуру стиля new age Kitaro. Это самобытный композитор, виртуозный мультиинструменталист, аранжировщик, обладатель премий "Грэмми" и "Золотого глобуса". Музыкант представит свою новую концертную программу "Kojiki And The Universe". Его композиции прозвучат на фоне завораживающего видеоряда – бесконечного космоса с его спокойствием и тревогой, агрессией и умиротворением. "Моя задача – передать энергию музыки из космоса через мое тело и донести её до слушателя", – признается артист.

7 апреля, суббота

В Большом зале Московской консерватории им. П.И.Чайковского даст пасхальный концерт солистка Пермского театра оперы и балета, лауреат "Золотой маски" прошлого года Надежда Павлова в сопровождении оркестра "La Voce Strumentale". Она исполнит "Stabat Mater" Дж. Б. Перголези. Во втором отделении программы Концерт для скрипки с оркестром соль минор И.С. Баха, "Nisi Dominus" и "In Furore intimmissimae irae" А. Вивальди в исполнении Дмитрия Синьковского (скрипка, контр-тенор). Стоит отметить, что великолепное сопрано Надежды Павловой музыкальные критики назвали поразительным открытием оперных сезонов последних лет.

В Sheraton Palace Hotel состоятся интерактивные выступления проекта "ROLE MODEL". В числе спикеров главный редактор organicwoman.ru Яна Жукова; радиоведущая, писатель, видеоблогер, сценарист, тренер Ольга Дори; основатель международного сообщества женщин Women Influence Community Янина Дубейковская; коуч, эксперт по целеполаганию и личной энергии Лариса Иноземцева и многие интересные специалисты. Темы выступлений: эмоциональность и страх одиночества, желание профессиональной реализации и сложности материнства, сексуальная удовлетворенность и отношения с мужчиной и другие. Каждый из гостей сможет задать свой вопрос и подключится к интересующим его дискуссиям.

Фото: teatr-uz.ru

В Театре на Юго-Западе покажут комедию Александра Селина "Парашютист". Главный герой постановки – мастер спорта международного класса по парашютному спорту. Он бесстрашен и обаятелен. Но нераскрывшийся парашют сталкивает его лицом к лицу со смертью, и роковая встреча изменит всю его жизнь. Смерть дарует ему второй шанс, новую жизнь, а тот  А вдруг потерял покой, почувствовал себя влюбленным и ждет новой встречи с ней. И это начало самого невероятного романа. Зрителей ждет много юмора, забавных ситуаций и неожиданный финал – все это подарит яркие впечатления и массу позитивных эмоций.

8 апреля, воскресенье

В театре "МОДЕРН" состоится премьера мюзикла "Мечтатели". Это увлекательная музыкальная сказка для семейного просмотра, которая поможет вернуть детей из виртуального мира в реальность. Над мюзиклом работает "звездная" постановочная группа. На сцену наряду с учениками школы-студии "Республика KIDS", театральной студии Театра "МОДЕРН" и другими артистами выйдут самые известные дети страны – Александра Абрамейцева, Мария Паротикова, Кирилл Скрипник и другие. Все они – победители и участники популярных телевизионных шоу и конкурсов: "Голос. Дети", "Новая Волна", "Детское Евровидение", "Джаз-паркинг", "Синяя птица" и прочих.

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу "Альцина, или Волшебный остров" Георга Фридриха Генделя. Это одно из прекраснейших творений барокко, сочетающее в себе божественную музыку и поэтичный сюжет.  Режиссера Георгия Исаакяна и дирижер Алевтина Иоффе поставили этот шедевр как специальный спектакль для самой необыкновенной аудитории – для будущих мам. По сюжету посреди океана скрыт остров волшебницы Альцины. Любого путника, попавшего сюда, она превращает в камни, деревья, животных и цветы. И только рыцарю Руджеро удается избежать этой участи. Великая волшебница влюбляется в него. Покинутая невеста Руджеро Брадаманта бросается на его поиски. Череда любовных наваждений, ревность, обиды, клятвы и прощения – причудливые повороты сюжета разворачиваются на сцене, звучат восхитительной, идеальной музыкой.

В СК "Олимпийский" выступит Ричи Блэкмор и группа "Rainbow". Прозвучат знаменитые песни, которые знает каждый меломан. Помимо лучших вещей всех периодов Rainbow с основным упором на "эпоху ДИО" ("Stargazer", "Since You Been Gone" и "Man on the Silver Mountain"), сет-лист включает главные хиты группы Deep Purple. Причем не только те, что были созданы во времена золотого состава ("Highway Star", "Perfect Strangers", "Black Night", "Lazy", "Smoke on the Water" и даже "Child in Time"), но и те, что были записаны вместе с Дэвидом Ковердейлом ("Soldier of Fortune", "Burn", "Mistreated"). Сам Ричи, рассказывая о проходящем туре, подчеркивает: эти выступления Rainbow – не возрождение, а дань прошлому и чуть ли не финальный аккорд в его карьере хард-рок гитариста. Так что спешите увидеть.

9 апреля, понедельник

В Доме Музыки состоится юбилейный концерт Заслуженного артиста РФ Виктора Зинчука и его группы "Неоклассик". Это знаменитый отечественный гитарист, чье имя занесено в Книгу Рекордов Гиннеса. Он подарит гостям лучшие произведения музыкальной классики последних трехсот лет. Помимо произведений Баха, Россини, Моцарта прозвучат и кельтские композиции в сопровождении ирландского ансамбля "Эридан" и оркестра волынщиков. Ожидаются и премьеры. Гостей ждет тесное общение с музыкантами, виртуозное свежее прочтение классики, искренность и обаяние.

Фото: rfcda.ru

В Доме актера покажут спектакль "Листки из сожженной тетради". Это драматические этюды о С.Есенине, которые исполняют ведущие артисты московских театров. Это будет рассказ о Зинаиде Райх, Айседоре Дункан, Галине Бениславской – женщинах окружавших Сергея Есенина. Это попытка воссоздать образ знаменитого поэта без хрестоматийного глянца, с помощью тех, кто его любил и в разное время был с ним рядом. Современники свидетельствуют, припоминают, опровергают версии, предлагают свои. Читают стихи, каждый по-своему, и не только есенинские. В результате – поэта хочется перечитать, а человека понять.

10 апреля, вторник

В пространстве залов Российской государственной библиотеки (ФГБУ РГБ) откроется выставка номинантов премии "Инновация" в области современного искусства. Цель премии – содействие авторам, работающим в области современного визуального искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение внимания к основным процессам в российском актуальном искусстве. Церемония награждения состоится в Театре Наций 27 апреля 2018 года. В экспозиции – выставочные, образовательные, инклюзивные проекты, музыкальные и междисциплинарные фестивали – все лучшее в российском искусстве за последние два года. Выставка продлится до 12 мая. Вход свободный. Онлайн-часть выставкидоступна на сайте 2018.artinnovation.ru.

Фото: tagankateatr.ru

В Московском театре на Таганке покажут спектакль "Мастер и Маргарита" по знаменитому одноименному произведению Михаила Булгакова.  На сцене будут находиться два мира – духовный и бытовой или высший мир света и действительный – мир Пилата Понтийского. Четыре раза на сцену явственно, зримо выходят рок, судьба – силы, разделяющие героев, и заставляющие их переживать это разделение, а зрителей испытывать катарсис. Это знаменитые сцены: "Пилат – Иешуа", сцена казни и плача по Христу, сцена бала призраков и финальная, когда вокруг огня, как жертвенника, возникают портреты Михаила Булгакова. Сцена с портретами Булгакова и жертвенный огонь – низкий поклон поколений автору.

В "Крокус Сити Холле" покажут шоу "Света и Тьмы"  под названием "История одного человека". Это представление, где разрываются все границы между реальностью и сказкой. "Юди" – простые парни из Сибири, которые получили широкую известность благодаря своему таланту и упорству. Они расскажут историю о человеке, не похожем на остальных, который нуждался в помощи и был услышан, история о великом Свете, излечившем Тьму.

11 апреля, среда

В Московском театре "Школа современной пьесы" покажут веселый хулиганский спектакль-мюзикл "Шинель/Пальто" на музыку Дунаевского в аранжировке Дмитрия Хоронько. Здесь джазовая музыка сочетается с декорациями в виде современного офиса. А шинель, которая в литературе означает образ маленького человека, в спектакле принимает гротескные очертания. Именно 11 апреля впервые в спектакле сыграет одна из самых красивых актрис Москвы по версии журнала "Театральный сезон" – Даниэлла Селицка. Показ будет посвящен памяти Народного артиста РФ Альберта Леонидовича Филозова, который, увы, так и не успел увидеть премьеру.

Фото: neglinka29.ru

12 апреля, четверг

В "Крокус Сити Холле" пройдет "Большой весенний фестиваль "Звезды Русского Радио" ― On Air!". Все гости станут непосредственными участниками прямого эфира. На сцену выйдут: Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Вера Брежнева, Родион Газманов, Слава, Александр Маршал, Зара, Митя Фомин, Юлианна, Ёлка и многие другие. Ведущие концерта – Елена Север и Николай Басков.

В кино выйдет фантастический боевик "Рэмпейдж" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли. По сюжету любящий уединение приматолог Дэвис Окойи дружит с гориллой Джорджем, его он воспитывал с самого рождения. Однако в один прекрасный день неудачный генетический эксперимент превращает любимую обезьяну в монстра, да вдобавок и других животных тоже. Животные рушат все, что попадается у них на пути, а Окойи вместе с генным инженером пытаются изобрести антидот, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

6 апреля 2018, 10:15

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