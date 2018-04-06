В столичном ресторане сделали выбор между старым и новым

Любой ресторан – живой организм. Он рождается, взрослеет, стареет и умирает. Бывает любимым ребенком и никому ненужным бастардом, бывает страшно фартовым и катастрофически невезучим. У одних жизненный путь достаточно длинный, у других – непозволительно короткий. Кто-то проходит его спокойно и ровно, без больших потрясений и серьезных потерь, а кто-то – совсем наоборот.



Вся эта драма лучше всего видна в гастрономических кластерах, где разноформатные заведения соседствуют друг с другом и конкурируют в борьбе за гостей. В Москве одним из таких мест является набережная возле гостиницы "Украина". Она помнит и креативную, но скоропостижно скончавшуюся Tribeca, и удивительно живучий, вопреки всякой гастрономической и финансовой логике Soluxe, и стабильно популярный Erwin, гостей в котором только прибывает. На днях последнем проекту исполнилось два года. Со 2 апреля в нем, кажется, впервые за все время существования, введено серьезное обновление меню.

Эту задачу поставили перед Николаем Бакуновым. Один из лучших московских шеф-поваров совсем недавно возглавил кухню Erwin'а. Несмотря на свой солидный опыт, Бакунов признается, что для него это настоящий профессиональный вызов. Аудитория ресторана очень консервативна, поэтому новый шеф, привыкший к творческой свободе и самостоятельности в принятии решений, на сей раз решил не экспериментировать и ввел такие обновления, которые укладываются в устоявшийся тренд и соответствуют привычным вкусам гостей. Тем не менее новинки, а их по меньшей мере 12, не лишены оригинальности и определенно заслуживают внимания. Не исключено, что в недалеком будущем новые тренды будут формироваться уже вокруг них.

В разделе холодных закусок появились, например, пряные баклажаны в тхине со специями, кинзой и свежими томатами, а также холодная каша из черной полбы с зеленой редькой и синекурым палтусом, сдобренная яркой и неожиданно острой заправкой. Напротив, тартар из тунца, заправленный кремом на основе каймака и феты, получился на редкость деликатным.

В разделе основных блюд непременно стоит обратить внимание на острого краба по-сингапурски, где вдоволь имбиря, чили, чеснока и карри, на горячий shellfish бургер с хрустящим, приготовленным в кляре мягкотелым крабом на пшеничной булочке с томатной сальсой и соусом айоли, а также на необычное ризотто с тартаром из мурманского гребешка, унаги, устричным соусом и белым вином.

Но особенно впечатляюще выглядит соте из морепродуктов, томленое с бакинскими помидорами и специями. Сначала гостям презентуют вонголе, мидий, кальмаров, креветок, кусочки сибаса и гребешка, уложенных на льду в глубокой металлической посуде. Последнюю затем ставят на горелку, закрывают крышкой и готовят ровно три минуты, а потом еще примерно полторы минуты доготавливают, слегка помешивая. В результате получается настоящий деликатес из тушеных морепродуктов, в которых сохраняется свежайший вкус.

А еще вместе с Бакуновым в Erwin'e появились его знаменитые на всю Москву черные пельмени из нельмы со сливочным соусом и красной икрой. Это блюдо является своеобразной визитной карточкой Николая и по счастью оно отлично вписывается в общую гастрономическую концепцию ресторана.

Средний счет – 2 500 рублей.