Названо место лучших водных развлечений

"Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной остался след от водных лыж", – пел Муслим Магомаев. Он призывал: "Ты услышь, их музыку услышь". И кажется, найдено место, где она будет звучать наиболее чисто – роскошный многоуровневый пляжный курортный отель Rixos The Palm Dubai, расположенный на знаменитом острове Пальма Джумейра.



Уникальное расположение отеля позволяет гостям наслаждаться панорамой Дубая в 360°, районом Дубай Марина и прекрасными видами на море. Отсюда как на ладони виден отель Burj Al Arab ("Парус") и самое высокое здание The Burj Khalifa. Здесь вообще словно поставили целью сделать все само-самое.

Пляж, рестораны, спа-салон отеля не раз получали призы от различных туристических журналов, профессионалов рынка. И все специалисты отмечали, что такого количества водных развлечений больше нигде не встречали.

Рыбалка, катание на каноэ, гидроциклах, катамаране, банане и ватрушке за катером – это вещи для многих привычные, созданные для тех, кто хочет почувствовать адреналин от приключений в открытом море. А вот подводная лодка Seabreacher есть далеко не везде.

Лодка, которую еще называют "белой акулой в стальных доспехах" считается прорывом в сфере водных развлечений. Она способна выпрыгивать из воды на высоту 3,5 метра и резко изменять направление движения на 90 градусов. На борту установлено несколько видеокамер, транслирующих видео в режиме реального времени на жидкокристаллические экраны для пилота и пассажиров во время прогулки.

Пока они с поразительной скоростью рассекают воду, акриловый купол и подводное смотровое окно предоставляют обзор в 360 градусов. А время от времени лодка погружается на несколько секунд под воду, давая возможность через стекла рассмотреть вблизи подводную фауну и флору.

Еще одна модная забава, которая есть в Rixos, это джетоватор, дающий возможность полетать над водой. Он представляет собой летающий мопед, который приводится в действие водным мотором, мощностью 130 лошадиных сил. На нем как будто паришь в воздухе, свободный, как ветер. Джетоватор – настоящий хит летнего сезона.

Пользуется спросом дайвинг-центр и его уроки дайвинга с профессионалами, итогом которых станет 20-минутный сеанс погружения и подводные фотографии. Правда, инструкторы говорят, что для начала будет очень полезно не сразу плыть покорять глубины, а попробовать себя в снорклинге – заплывах возле поверхности воды, где дыхание осуществляется при помощи специальной трубки.

Особых навыков он не требует, прекрасно подходит для семейного отдыха – нужно лишь уметь плавать и, если правильно подобрать место заплыва, можно увидеть очень многое. После освоения такого развлечения, можно попробовать один из видов погружений – фридайвинг, то есть заплывы с задержкой дыхания.

