Народ в ярости из-за советов о сексе от телезвезды
Девушка осудила случайные связи и секс на первом свидании особенно в нетрезвом состоянии. Затем она записала видеоролик на эту тему. Он был опубликован в Twitter-аккаунте "Би-би-си" Radio 5 live. Видео собрало уже более двух миллионов просмотров.
Пользователей соцсети такое морализаторство привело в ярость. Они посчитали их лицемерными. При этом фолловеры напомнили Дэвис о ее поведении: девушка могла заняться сексом с тремя мужчинами за одну ночь во время участия в проекте "Остров любви".
Подписчики не согласились с суждением Эмбер Дэвис, что женщины обязательно должны испытать влюбленность по отношению к тому, с кем у них случается одноразовый секс. "Да кто она такая, чтобы считать себя вправе давать советы о поведении?", "Высказывание о женщинах, испытывающих привязанность после секса, – на грани женоненавистничества", – обрушились на девушку комментаторы.
Are young people having too much casual sex?— BBC Radio 5 live (@bbc5live) 4 апреля 2018 г.
Here are @Amber_Davies7's new rules on sex.
She'll be guest presenting with @therealNihal today 1-4pm. pic.twitter.com/FpfrGFWi0G
Некоторые написали о том, что в вопросах секса каждый решает сам, как себя вести, так как это личное дело. Радикально настроенные граждане попросили удалить резонансное видео.
"Остров любви" – популярное британское шоу. Цель участников – построить романтические отношения. В феврале 2018 года герои прославились "голой свадьбой" в прямом эфире.
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