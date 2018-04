Народ в ярости из-за советов о сексе от телезвезды

Девушка осудила случайные связи и секс на первом свидании особенно в нетрезвом состоянии. Затем она записала видеоролик на эту тему. Он был опубликован в Twitter-аккаунте "Би-би-си" Radio 5 live. Видео собрало уже более двух миллионов просмотров.

Пользователей соцсети такое морализаторство привело в ярость. Они посчитали их лицемерными. При этом фолловеры напомнили Дэвис о ее поведении: девушка могла заняться сексом с тремя мужчинами за одну ночь во время участия в проекте "Остров любви".

Подписчики не согласились с суждением Эмбер Дэвис, что женщины обязательно должны испытать влюбленность по отношению к тому, с кем у них случается одноразовый секс. "Да кто она такая, чтобы считать себя вправе давать советы о поведении?", "Высказывание о женщинах, испытывающих привязанность после секса, – на грани женоненавистничества", – обрушились на девушку комментаторы.

Are young people having too much casual sex?



Here are @Amber_Davies7's new rules on sex.



She'll be guest presenting with @therealNihal today 1-4pm. pic.twitter.com/FpfrGFWi0G