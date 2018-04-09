Рецепт орехового торта без выпечки

Все большую популярность приобретают десерты без выпечки. Торты, печенье, кексы и пирожные на основе орехов и сухофруктов по вкусу не уступают привычным бисквитам, а пользы в них в разы больше. И если вы следите за своим питанием, исключили продукты, содержащие сахар и глютен, ограничиваете употребление жиров и молочных продуктов, "сырые" десерты – это то, что надо.

прочитано 874 раза