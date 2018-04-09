В Altmans Gallery представили путеводитель Арт Израиль

На днях в московской Altmans Gallery состоялась презентация нового путеводителя известного коллекционера Марины Добровинской. На этот раз в центре внимания – уникальные арт-адреса в Израиле.

Мероприятие посетили множество гостей. Среди них вице-президент группы компаний "АгроПродМир" Семен Певзнер с супругой Еленой, основатель галереи "Палисандр" Алина Ковалева, телеведущая и художник Александра Вертинская, платический хирург Олег Баниж, адвокаты Юлия Родионова и Жанна Рапопорт и многие другие. На вечере присутствовали коллекционеры и ценители искусства – постоянные слушатели курсов аукционного дома Phillips, который возглавляет Марина Добровинская.

В рамках мероприятия адвокат, коллекционера Александр Добровинский напомнил о роли, которую сыграл в современном искусстве Марк Шагал – главный еврейский художник прошлого века. Прекрасно вписался в атмосферу вечера и эксклюзивный показ выставки Шагала и других значимых художников XX века. Гостям мероприятия показали более 20 работ, в том числе литографии художника из серий "Озорник", "Дафна и Хлоя", а также гравюры Пабло Пикассо из серий "Лисистрата" и "Кармен", а также работы Сальвадора Дали.





Презентацию путеводителя Арт Израиль открыла Кристина Альтман. "Нам очень приятно, что сегодня Марина Добровинская представляет в Altmans Gallery свой новый арт гид по стране, с которой у нас связаны особые и теплые чувства. И нам особенно приятно, что Марина включила в путеводитель по Израилю нашу галерею в Тель-Авив", – сказала она, поприветствовав собравшихся.

В свою очередь, автор путеводителя отметила, что идея проекта родилась пару лет назад. По словам Добровинской, она не нашла на рынке ничего подобного, поэтому сама решила сделать свой арт-гид. Арт Израиль не ограничивается галереями и мероприятиями в сфере культуры и искусства. "В нем появились хорошие отели и прекрасные рестораны, места, где можно совершить арт-покупки. В книге я объединила все, что важно человеку, который любит искусство", – подчеркнула автор.





Стоит отметить, что Арт Израиль – это первый путеводитель по стране в серии, а не только по городу. Ранее в серии выходили гиды по Парижу, Вене, Риму, Берлину и Брюсселю.

В Арт Израиле все выстроено таким образом, чтобы читатель смог познакомиться со всем интересным, что предлагает страна. Сам путеводитель – это настоящий арт-объект. В нем нет фотографий, зато есть восхитительная подборка рисунков современного израильского художника Майи Зак. Обладатель путеводителя может лично прийти в ее мастерскую и подписать эти работы.





Но самое ценное в арт Израиле – коллекция "ключей", дающих возможность попасть в те места, куда закрыт вход человека "с улицы". Это частные фонды, ателье художников, галереи, где можно познакомиться с уникальными коллекциями живописи.

Как и прошлые издания, новый путеводитель Марины Добровинской выходит ограниченным тиражом – 500 именных экземпляров. Все тексты в нем написаны журналистом и арт-критиком Натальей Копелянской. Введение подготовлено директором музея изящных искусств Тель-Авива Сюзанной Ландау.





Марина Добровинская = известный коллекционер, директор образовательной программы аукционного дома PHILLIPS, куратор арт-поездок, куратор арт-поездок, автор колонки в журнале Conde Nast Traveller, идеолог уникальной серии путеводителей по арт-местам городов мира.

Международная галерея Altmans Gallery основана в 2015 году. Галерея специализируется на эстампах известных художников XX века – Марка Шагала, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса и многих других. За прошедшие несколько лет галереей реализовано несколько крупных проектов в сфере искусства. Так, в сентябре прошлого года состоялась выставка Пабло Пикассо "Страсть. Кровь. Вино. Женщина".