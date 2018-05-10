В московском ресторане появились редкие гады

Рыба и морепродукты пользуются у столичных гурманов большой популярностью. Но в подавляющем большинстве московских ресторанов их выбор крайне ограничен. Все дело в высокой цене за качественный товар. Вдобавок далеко не во всех заведениях есть необходимые условия для подобающего хранения столь хрупкого и скоропортящегося продукта – правильные аквариумы, бассейны для передержки и прочее оборудование.



Редким исключением на общем фоне является ресторан Wine & Crab. Заведение выделяется не только богатством ассортимента (кажется, лучшим в Москве), но и поразительно комфортными ценами даже на самые изысканные и редкие деликатесы. Его совладельцы и по совместительству шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие сумели наладить прямые поставки от производителей – российских и зарубежных, а в Москве создали все, что нужно для эффективного приема, хранения и своевременной переработки товара.

В апреле в заведении случилось серьезное обновление меню. Появилось больше двух десятков новых позиций. Прежде всего расширилась крабовая линейка – визитная карточка ресторана. К девяти видам крабов добавилось еще два – каменный и совсем уж экзотический для Москвы мангровый. Пока новинки присутствуют в виде отдельных блюд. Например, мангрового готовят с пряно-жгучим перечным соусом. Но скоро дополнения введут в вертикальную крабовую дегустацию, которая позволяет попробовать сразу все, вдоволь наесться и при этом не разориться (в настоящий момент ее стоимость составляет меньше 10 тысяч рублей).

Однако в значительно большей степени ассортимент расширился за счет креветок. В дополнение к северной, бангладешской и таиландской появились аргентинская, шри-ланкийская и – кажется, впервые в Москве – гигантская тихоокеанская креветка Розенберга. Капризная, ранимая и вместе с тем очень агрессивная, она требует особых условий содержания, поэтому рестораторы с ней не особенно связываются.

В Wine & Crab этого монстра весом от 300 граммов томят со сморчками в соусе из белого вина. Деликатную аргентинскую готовят на пару, а шри-ланкийскую, которая весит немногим меньше креветки Розенберга, обжаривают на гриле. Ее плотное, чуть сладковатое мясо только выигрывает от того, что обретает характерную дымную нотку.

Помимо членистоногих, в меню появились и другие морепродукты – рапаны, трубач, морской еж, тунец. Рапана, например, жарят на углях и приправляют чесночным маслом, а трубача подают с вялеными томатами и перчиками падрон. Что касается морского ежа, то он совершенно самодостаточен и не нуждается ни в каком дополнительном сопровождении.

Наконец, еще одна часть обновления посвящена сырам собственного производства. В меню появилась нежнейшая буррата, рикотта из молока нубийских коз и страчателла. Первую сервируют с ломтиками чоризо и печеным перцем, вторую – со свежими томатами и печеными баклажанами, третью – с мясом камчатского краба, цукини и сорбетом из щавеля.

Впрочем, обновления коснулись не только ингредиентов. В меню появилось несколько позиций с участием уже традиционных для заведения продуктов. Например, из камчатского краба теперь готовят суп-лапшу и фетучини.

Средний счет – 3000 рублей.