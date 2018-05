Постаревшую Сару Джессику Паркер жестоко высмеяли за нелепый вид

Ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке стал серьезным испытанием для Сары Джессики Паркер. Поклонники жестоко высмеяли актису за морщинистое лицо. 53-летнюю голливудскую актрису назвали изношенной старухой .

Бал Института костюма Met Gala проходит каждый год при американском Метрополитен-музее. Это одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки. Тема нынешней экспозиции, которая открылась в преддверии бала – "Божественные тела: мода и католическое воображение".

"Саре Джессике Паркер как будто 89 лет… Я люблю ее стиль, и она всегда хорошо выглядит, но боже мой… Такое ощущение, что у нее обезвоживание и она никогда не принимала витамины", – пишет пользователь - судя по всему, эксперт по здоровому образу жизни.

Sarah Jessica Parker looks 89 years old.. I love her style and she will always give LOOKS.. but LORDT.. it’s like she never had a glass of water or a vitamin ‍♀️‍♀️

"Я единственный, кто расстроился, увидев, как постарела Сара Джессика Паркер? Я люблю ее. Но это лишний раз напомнило мне, что я тоже старею", – грустят фанаты. "Она что, курит по 40 сигарет в день???", – задались вопросом другие пользователи соцсети.

Am I the only one who got a little sad seeing how old Sarah Jessica Parker is getting? Like, I love her. And I feel like that's just a reminder that I'm getting old as shit