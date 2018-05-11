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Lifestyle

Главные события Москвы 11 по 17 мая 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Grishin
Что интересного готовится в Москве в ближайшее время? Ответ на этот вопрос дают Dni.Ru в своем традиционном обзоре самых ярких и значимых событий недели. 
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11 мая, пятница

В театре им. Пушкина состоится премьера спектакля по произведению классика британской литературы Тома Стоппарда "Влюбленный Шекспир". Это веселая фантазия на тему биографии самого Шекспира, где молодой драматург обретает вдохновение благодаря любви к Виоле де Лессепс и создает свой шедевр – "Ромео и Джульетта". Зрителей ждут запоминающиеся герои, неожиданные повороты сюжета, искренние эмоции и подлинная поэзия. Режиссер – Евгений Писарев. В ролях: Уилл Шекспир – Кирилл Чернышенко/Дмитрий Власкин, Виола де Лессепс – Таисия Вилкова, Кит Марло – Андрей Кузичев и другие.

Хелависа. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

В "ГлавClub Green Concert" выступит Хелависа, которая презентует свой альбом "Люцифераза". Пятничное выступление будет называться "Средняя температура по планете Люцифераза – 36’6" – это означает, что на сцене этим вечером будут только Хелависа и гитарист Сергей Вишняков, 36 струн арфы, 6 струн гитары и два голоса. Название субботней программы – "Люцифераза – Хелависа и коллеги", на сцену выйдут музыканты из группы "Мельница". Гостей будут ждать совершенно новые песни, старые хиты из репертуара Хелависы, минималистичные версии песен "Мельницы", а также любимые каверы.

12 мая, суббота

В ДК им.Зуева покажут мюзикл "Царевна-Лягушка. Вся правда о ней...". Это абсолютно новый взгляд на известную всем с детства сказку. Зрители встретятся не только с классическими персонажами Иваном-царевичем, Василисой Прекрасной, Кощеем Бессмертным и другими, но и познакомятся с новыми – Огневушкой-Поскакушкой, Жар-Птицей, Еленой Премудрой. Это веселый и поучительный музыкальный спектакль, где в наличии яркие костюмы, выполненные по мотивам костюмированного бала в Зимнем дворце 1903 года, и красочные декорации.  Актеры будут держать внимание не только детей, но и взрослых.

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут постановку "Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста". Этот мюзикл был написан Александром Чайковским специально по заказу Театра Наталии Сац. В роли детей – настоящие дети, которые занимались актерским и вокальным мастерством в Детской студии при театре и репетировали наравне со взрослыми актерами. Режиссер-постановщик Георгий Исаакян рассказывает: "Этот роман Диккенса, роман – приключение о взрослении и становлении человека, очень вписывается в концепцию нашего театра, театра для всей семьи".

13 мая, воскресенье

В клубе "Союз Композиторов" выступит "Dani Yard Orchestra". Это аж шестнадцать талантливых столичных музыкантов, знающих толк в своем деле. Коллектив исполняет сложный репертуар, где сочетается электронная, оркестровая джазовая музыка и смелые творческие эксперименты. Зрителей ждет зажигательный Фанк, Джаз-Фьюжн и Acid-Jazz.

14 мая, понедельник

Фото: teatr-uz.ru

В Театре на Юго-Западе покажут трагедию Уильяма Шекспира "Макбет". Шотландия тонет в раздорах, войны не прекращаются, и потусторонние силы вырываются на волю, затмевая разум. Тщеславие сводит с ума, а власть толкает на преступление. Какова вообще природа преступления, как не поддаться искушению и сохранить себя – эти вопросы будут затронуты в постановке.

15 мая, вторник

В Московском театре "Школа Современной Пьесы" покажут спектакль-ассоциацию "Фрейд" на тему жизни и творчества великого австрийского психоаналитика, психиатра и невролога. В основе театрального проекта лежат ключевые биографические события, которые повлияли на личность Зигмунда Фрейда. Почему мужчину, прожившего всю жизнь с одной женщиной, так интересовала тема секса, желаний и животная человеческая природа? Какой след оставила на нем первая любовь? Создатели говорят, что спектакль "Фрейд" – это возможность понять свою сущность, свои желания и страсти посредством театральной действительности.

16 мая, среда

Джеймс Блант. Фото: GLOBAL LOOK press/Roberto Finizio

В "Крокус Сити Холле" выступит Джеймс Блант, автор знаковых хитов 2000-х "You're Beautiful" и "Goodbye My Lover". Со времени его триумфального взлета к вершине славы прошло уже много лет, выпущено много свежего материала. Сам Блант говорит о своем нынешнем творчестве: "Это по-настоящему новый старт для меня. Говорят, если ты не меняешься, значит ты умираешь. Сейчас, когда я записал свой пятый альбом, я не могу с этим не согласиться".

17 мая, четверг

В "ГлавClub Green Concert" выступят корифеи альтернативного рока, шотландская группа "The Jesus and Mary Chain". Их называют создателями шугейза: в 1985 году вышла пластинка "Psychocandy", которая стала одной из самых влиятельных работ в истории жанра. В 2017 году музыканты выпустили первый за 19 лет альбом "Damage and Joy", который получился очень мощным и стал поводом для очередного турне. И вот у московских поклонников есть возможность увидеть своих любимцев вживую.

Фото: rfcda.ru

В Центральном Доме Актера состоится премьера трагикомедии о любви, ревности и других актуальных вопросах современности "Идеальный фасон". За несколько часов до Нового Года в мастерскую портного приходит человек, которому нужно срочно зашить порвавшиеся брюки. И тут внезапно перед зрителем начинает разворачиваться история любовного треугольника. Даму, возлюбленную обоих – зритель не увидит, но будет знать о ней все по рассказам соперников: по-детски трогательного, впечатлительного, робкого господина зрелого возраста в исполнении Евгения Воскресенского и экспрессивного, напористого молодого бизнесмена в исполнении Павла Майкова.  Вражда соперников перерастет в крепкую мужскую дружбу.

В Доме-музее Марины Цветаевой состоится открытие выставки работ выдающегося художника Русского зарубежья Георгия Артемова, которая будет представлена совместно с галереей "Кардашиди Арт". Для литературного музея художественная выставка такого масштаба – большая удача. В экспозиции будет представлено 40 произведений, в том числе образцы ваяния и декоративного рельефа в стиле ар-деко. Наряду с художественными произведениями посетители смогут увидеть уникальные архивные документы и фотографии семьи Артемовых. В целом экспозиция отражает возросший за последние десятилетия интерес к культуре Русского зарубежья. Место проведения выставки выбрано неслучайно. Марина Цветаева была частым гостем в доме Артемовых в Кламаре. В 1931 году Георгий Артемов написал ее портрет; сейчас он находится в Париже, у дочери художника. В рамках предстоящей выставки Мари – дочь Георгия Артемова – приедет в Москву, чтобы передать уникальный прижизненный портрет поэта в дар Дому-музею Марины Цветаевой.

В кино выходит отвязный супергеройский комедийный боевик "Дэдпул 2". Героя ждут новые враги и друзья, ситуации разной степени остроты и нелепости. Поклонники первой части, скорее всего, останутся довольны. 

11 мая 2018, 10:56

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