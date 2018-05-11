Бьюти-тренды с подиумов в реальной жизни

Глядя на подиум, так хочется воплотить в жизнь все самые ультрамодные бьюти-тренды и попробовать все новинки! Тем не менее, не каждое из нововведений в макияже смотрится уместно в реальной жизни.

Арт-директор, ведущий преподаватель и визажист школы-студии макияжа ARTBANDA Дарья Богатова рассказала Dni.Ru о том, как адаптировать модные тренды к реальной жизни и как правильно использовать приемы подиумных визажистов.

Искусственные веснушки

Веснушки всегда выглядят мило и нежно, поэтому в этом сезоне их даже специально подрисовывают глиттером, цветным карандашом или подводкой. Цветные веснушки – очень яркий элемент мейка, поэтому в повседневном макияже смуглым шатенкам стоит присмотреться к рыжевато-коричневым оттенкам карандаша, а блондинкам – к пепельно-коричневым. Если вам хочется нанести искусственные веснушки, которые продержатся чуть дольше, можно воспользоваться автозагаром или хной – тоненькой палочной или зубочисткой поставьте несколько точек на носу и щеках и смойте средство.

Публикация от Daria Bogatova (@dariabogatova) 19 Мар 2018 в 11:34 PDT

Светодиодные ресницы

Данный тренд пришел к нам с модных показов, где визажисты наклеивали по линии роста ресниц на верхнем или нижнем веке модели полоски со светодиодами. Чем заменить светящиеся всеми цветами радуги LED-ресницы в повседневной жизни? На помощь придут неоновые стрелки, которые также привлекают всеобщее внимание к образу и придают взгляду выразительности и сияния. Толстые неоновые стрелки напомнят о стильных образах из 80-х, а тонкие весьма просты в нанесении. Вам понадобятся лишь цветная тушь, подводка яркого цвета и палитра ярких теней. Постарайтесь подобрать одежду в тон и сделать макияж умеренным, если только вы не собираетесь на праздник.

Эффект зацелованных губ

Безусловный лидер и фаворит среди трендов в макияже – размазанный контур губ и будто случайно растекшаяся помада. На фотосессиях для глянцевых изданий мы можем наблюдать очень яркие, насыщенные и сочные тона, которые будут смотреться не вполне уместно в реальной жизни. Эту романтичную и одновременно сексуальную технику макияжа губ можно применить и для свидания, если использовать нюдовые оттенки помады, а не кричащие цвета, а также слегка размыть контур, не выходя за пределы губ.

Публикация от Daria Bogatova (@dariabogatova) 8 Дек 2017 в 11:17 PST

Необычные крепления накладных ресниц

В этом сезоне визажисты придавали моделям еще более драматичный вид при помощи накладных ресниц на нижнем веке. Если хочется попробовать варианты необычного использования искусственных ресниц, можно присмотреться к тренду крепить ресницы наоборот – кончиками к веку и корнями наружу. Подобные эксперименты будут смотреться вполне уместно в клубе или на фотосессии.

Ассиметричность

Тенденция mix & match активно завоевывает модные просторы: в инстаграм-профилях популярных визажистов все чаще стал появляться подчеркнуто ассиметричный макияж. На последних показах Louis Vuitton практически все модели носили ассиметричный мейк – к примеру, тени только на одном веке. Вряд ли хоть одна девушка решится выйти на улицу с подиумным ассиметричным макияжем, однако в ежедневном мейке вполне возможно повторить тенденцию в качестве оригинального элемента. Помады разных, но схожих оттенков на верхней и нижней губе или разноцветный кайал на слизистой глаз – еле заметные несимметричные детали добавят образу игривости, если вы сумеете удачно подчеркнуть контраст.