Федорова раскрыла пять секретов красоты

Ледяная вода и прогулки босиком по снегу, имбирь и дыхательная гимнастика. Это только часть секретов, которые позволяют поддерживать молодость и красоту победительнице конкурса "Мисс Вселенная – 2002" Оксане Федоровой.

Секретами своей вечной свежести 40-летняя "вселенская красавица" поделилась с журналистами. Любящая жена и мать двоих детей успевает вести бизнес, сниматься в телешоу и заниматься благотворительностью - и при этом поражает окружающих безупречной формой.

По словам Федоровой, красота невозможна без внутренней гармонии. Это чувство ей обеспечивает семья. А муж поделился с супругой первым секретом: научил Оксану каждое утро нырять в бочку с ледяной водой.

"Знаете, как этот ритуал приводит в тонус тело и лицо? Организм получает изрядную долю стресса, а потом – быстрый прилив энергии. Холода я теперь не боюсь, даже зимой хожу босиком по снегу", – рассказала Федорова корреспонденту "Комсомольской правды".

Конечно, не обходится и без традиционных масок для лица: Оксана накладывает их каждое утро, еще перед завтраком. Кожа становится бархатистой, светится изнутри – но тут важно подобрать подходящий именно вам косметический продукт.

Еще один секрет Оксаны – она ест много имбиря. "Этот продукт очищает кровь, стимулирует обмен веществ, дает заряд бодрости", - сказала Федорова. Она отметила, что употребляет его во всех мыслимых видах: в цукатах, перемолотый с медом, свежий, заваренный с чаем.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe�� (@fedorovaoksana) 12 Май 2018 в 8:19 PDT

Освободиться от "зажимов", раскрыть себя изнутри Оксане помогает дыхательная гимнастика. 15 минут упражнений в день дают возможность почувствовать свое тело, снабдить кислородом весь организм. А чтобы добиться окончательной внутренней гармонии, надо найти себе увлечение по душе. Федоровой в этом плане помогают латиноамериканские танцы.