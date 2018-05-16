Трусы до ушей: мир покоряет новый пляжный тренд

В преддверии пляжного сезона мировые звезды задали новую моду. В соцсетях они стали выставлять фото в купальниках, нижняя часть которых натянута выше бедер.

Продолжение: Шрамы и лишний вес входят в моду

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст выложила в Instagram сразу несколько снимков в задранных трусах розового и персикового цветов. Она позирует на пляже и перед зеркалом.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Апр 2018 в 4:11 PDT

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 15 Апр 2018 в 9:48 PDT

Тренд поддержали модели Эмили Ратаковски, Белла Хадид и Деми Роуз. К ним присоединилась британская певица и актриса албанского происхождения Рита Ора и другие.

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 9 Май 2018 в 4:25 PDT

Не осталась в стороне модель плюс-сайз Эшли Грэм. Она снялась в леопардовом слитном купальнике.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 28 Апр 2018 в 6:02 PDT

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 15 Май 2018 в 10:20 PDT

Напомним, что в апреле возник тренд под названием underboob. Тенденцию намеренно открывать нижнюю часть груди заметили у звезд на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella в США.

На этом же мероприятии появилась и другая модная тенденция. Девушки стали украшать интимные части тела рисунками фруктов, покрытых блестками.