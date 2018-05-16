5 ошибок в уходе за кожей лица

Ежедневно каждая женщина совершает своего рода ритуал, чтобы хорошо и эффектно выглядеть. Не последнее место в этом процессе занимает кожа лица, ведь именно она всегда на виду, по ее состоянию мы определяем возраст, статус и степень заботы о себе.

Кажется, каждая женщина знает назубок все правила ухода за лицом и уверена в том, что все делает как надо. Однако с этим готова поспорить врач-дерматолог, косметолог Марина Шестова. Она рассказала Dni.Ru, какие ошибки совершают представительницы прекрасного пола изо дня в день, а также напомнила о базовых навыках, которые помогут поддерживать кожу в отличном состоянии.

Ошибка первая: умываться специальными средствами только вечером перед сном

Неправильная привычка, которая может привести к гиперкератозу – утолщению верхнего слоя эпидермиса, который при правильном подходе должен легко отшелушиваться. Ночью во время сна лицо потеет, из пор выделяется жир, который смешиваясь с кремом, дает неприятные последствия в виде черных точек и камедонов. Поэтому утром также необходимо очищать кожу лица специальными средствами.

Ошибка вторая: использовать средства, неподходящие типу кожи

Правило, которое со временем может негативно отразиться на состоянии кожных покровов лица. Например, пересушить и без того сухую кожу, если умываться средством для жирной кожи. Или забить поры жирной кожи и создать массу неприятностей, если применять косметический продукт для сухой. Важно помнить, что каждое средство решает индивидуальную проблему. Не стоит брать у мамы или сестры ее пенку для умывания, так как именно вашей коже она может категорически не подойти. Любой косметологический продукт должен подходить конкретному типу кожи.

Ошибка третья: применять скрабы каждый день

Заблуждение, которое может навредить коже лица. Во время использования скрабов происходит механическое повреждение верхних слоев эпидермиса. При слишком частом применении средств для отшелушивания ороговевших клеток травмируется липидная пленка кожных покровов, которая служит для них защитой. Нарушение естественного защитного барьера приводит к высыпаниям и их распространению по всему лицу. Кроме того, сухая кожа становиться обезвоженной, а жирная камедогенной. Пользоваться скрабами можно не чаще, чем раз в 10 дней.

Ошибка четвертая: освежать лицо водой, не используя очищающие средства

Пренебрежение специальными косметическими продуктами, призванными очищать лицо от загрязнений, непременно плохо скажется на свежести и естественном сиянии кожи. Обычной водопроводной водой невозможно смыть пот, очистить забившиеся поры и накопившуюся за день грязь. Без использования очищающих средств кожа довольно скоро приобретет некрасивый серый оттенок, и начнет быстрее стареть. Поэтому умываться необходимо не только водой, но и средством, подходящим вашему типу кожи. Остатки жесткой воды можно удалить тоником.

Ошибка пятая: не смывать тушь вечером

Плохая привычка, от которой точно нужно избавиться. Ложась спать, тушь обязательно необходимо смыть, очистив веки специальным средством. Иначе, мелкие частицы туши попадут в глаза и вызовут покраснение слизистой оболочки и отеки тонкой кожи век, а ресницы постепенно начнут выпадать, теряя свою густоту. Взгляд наутро будет уставшим и тяжелым. Химическое воздействие ингредиентов туши приведет к преждевременному старению кожи вокруг глаз. Чтобы взгляд был свежим и открытым, а ресницы густыми, приучите себя к ежевечернему смыванию туши.