Рецепт дальневосточного молочного супа

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления дальневосточного молочного супа.



Вам понадобится: 300 граммов филе рыбы (нерка, палтус), 100 граммов мяса краба, 150 граммов кальмаров, 6 картофелин, 50 граммов лука-порея, 1 морковь, 1 помидор, 2 ст.л. растительного масла, 50-100 мл сливок, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Нарезаем картофель на небольшие дольки и отправляем в кипящую воду. Помидор ошпариваем, снимаем кожицу и нарезаем дольками. Шинкуем лук, на крупной терке натираем морковь. Овощи обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.

Поджарку отправляем в суп, солим, перчим. Добавляем нарезанный кольцами кальмар и порубленное мясо краба. Провариваем пару минут и добавляем рыбное филе, нарезанное кубиками. Перемешиваем и влиливаем сливки, предварительно разогретые на огне. Варим несколько минут и суп готов.

Время приготовления блюда – 50 минут.