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Lifestyle

Главные события Москвы с 18 по 24 мая 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Москва не разочаровывает своих жителей и гостей – их ждет множество интересных событий. Чтобы вы не пропустили что-то важное, Dni.Ru предлагают вашему вниманию традиционный обзор самых значимых культурных событий столицы. 
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18 мая, пятница

Александр Пушной. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

В "Главclub green concert" выступит Александр Пушной. Артист презентует новую концертную программу, основной изюминкой которой станет использование восьмиструнной гитары, которую не так часто можно увидеть в руках музыкантов. Это нововведение существенно повлияет на аранжировки известных композиций, не которые будут исполнены Александром в технике игры джент. Не обойдется вечер и без премьеры новых песен.

В "Adrenaline Stadium" выступит группа Justice, которая подарит своим зрителям мощный микс из техно, поп, R&B, электро, фанка, метала – все это собралось воедино в крайнем альбоме "Woman". Коллектив известен тем, что написал саундтреки к показу Dior Homme, сноубордическому фильму "That's it that's all", игре "DJ Hero", а также музыкальную тему рекламной кампании Adidas "Все с нами" – сингл "Civilization". Стиль проекта настолько самобытин, что невозможно определить его каким-то одним понятным понятием.

19 мая, суббота

Фото: GLOBAL LOOK press/x99

В Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Звучащие полотна. Ван Гог. Вивальди. Времена года. Моцарт. Маленькая ночная серенада Бах. Токката и фуга ре минор". "Человеку нужно лишь неизменно любить то, что достойно любви, а не расточать своё чувство на предметы незначительные, недостойные и ничтожные, и он будет становиться всё сильнее и проницательнее" – писал Ван Гог. В этом концерте любовь великого постимпрессиониста к искусству даст фантастические художественные результаты: творчество Ван Гога встретится с "Временами года" А. Вивальди, "Маленькой ночной серенадой" В.А. Моцарта и Токкатой и фугой ре-минор И.С. Баха – тремя шедеврами музыки, популярность которых феноменальна.

20 мая, воскресенье

В "Yota Arenа" выступит группа "Мертвые Дельфины". Коллектив презентует новый альбом, а также весело отметит день рождения вокалиста Артура Ацаламова. Можно не сомневаться, что музыканты исполнят все свои лучшие хиты: "На моей луне", "Котики-наркотики", "Мертвый Город", "Свинцовое одеяло" и другие. Как всегда, зрителей будет ждать, эмоциональность, пронзительность и душевность.

В "Крокус Сити Холле" отпразднует свой день рождения группа IOWA. Будут исполнены все хиты, а также на сцену выйдут танцоры, которых мы все могли видеть в видеоклипах. Более того, группа подготовила сюрприз. Десять людей из зала, которых выберет вокалистка Катя, выйдут на сцену и станцуют вместе с IOWA. Поэтому у каждого есть шанс стать полноправным участником шоу. Не обойдется и без специальных гостей. Ожидается визит Антона Беляева из "Therr Maitz" и Гоши Куценко.

Гоша Куценко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

21 мая, понедельник

В Центральном Доме Актера состоится премьера спектакля "Оркестр". Постановка складывается из небольших историй, связанных общей темой неустроенности личной жизни. Среди персонажей можно будет узнать себя или кого-то из знакомых. Шесть женщин и мужчина – музыканты оркестра, развлекающего отдахающих на курорте. Они будут вещать о мечтах, любви, глубоких чувствах и вещах, которые всему этому мешают. В итоге – неожиданный финал, который лишь подтверждает несуразность поведения героев, которые не готовы разобраться в причинах своих проблем и обвиняют в неприятностях кого угодно, только не себя.

Фото: GLOBAL LOOK press/Daniel DeSlover

В СК "Олимпийский" выступит группа Nickelback, которая покажет самое крупное и яркое шоу в своей истории. Отправной точкой станет свежий альбом "Feed The Machine".  "Это наше самое крупное шоу на данный момент, и мы готовы устроить в этом туре реально безбашенную вечеринку", – говорит Чед Крюгер.

22 мая, вторник

В клубе "16 тонн" выступит группа "Джанни Родари", где в роли вокалиста выступает известный журналист и телеведущий Константин Семин. Песни коллектива в сатирической форме затрагивают острые проблемы нашего общества, пытаясь нащупать путь к свету и справедливости.

В Театре на Юго-Западе мистический триллер "Игроки"  по мотивам одноименной пьесы Н.Гоголя. Восходящие звезды театра Владимир Курцеба и Михаил Грищенко сыграют в инфернальной постановке Олега Анищенко, где раскрывается истинный Гоголь-мистик. Зрителей ждет смена времен и эпох, непреодолимое и неизменное желание человека иметь все и прямо сейчас. Это мстория, где стираются границы реального и потустороннего мира, а цена всему – человеческая жизнь.

23 мая, среда

23, 25 и 26 мая Детский музыкальный театр имени Наталии Сац и XVIII Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" представят мировую премьеру балета композитора Алексея Ларина "Путешествия Гулливера" по мотивам романа Джонатана Свифта в хореографии Кирилла Симонова. Чтобы новый балет о Гулливере стал самым запоминающимся детским спектаклем сезона, к работе над ним приложили силы ведущие мастера театра – музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, художественный руководитель балета Кирилл Симонов, художники-постановщики Валентина Останькович и Филипп Виноградов, а также художник по свету Евгений Ганзбург. "Мне кажется, сама история человека, который оказывается в разных мирах и разных масштабах – очень театральна по своей сути", – говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян. 3D-mapping, использованный в оформлении спектакля, делает постановку максимально правдоподобной.

В Музее Москвы в рамках фестиваля новой музыки SOUND UP пройдет концерт известного голландского пианиста Йеруна ван Вена, главного в мире специалиста по творчеству композитора-минималиста Симеона тен Хольта и одного из ключевых экспертов данного музыкального сегмента. Сам концерт приурочен к 95-летию со дня рождения Симеона тен Хольта. Йерун ван Вен совместно с Алексеем Любимовым, Вячеславом Попругиным и Алексеем Зуевым представят самое известное и редко исполняемое в России произведение тен Хольта Canto Ostinato.

24 мая, четверг

0) 1. Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin

В "Главclub green concert" выступит лондонское трио Morcheeba. Музыкантов на пике карьеры ставили в один ряд с такими мастодонтами сцены, как Massive Attack, Portishead и Трики. Когда ответственные за музыку и звучания братья Годфри расстались с солисткой Скай Эдвардс, успех коллектива пошел на спад. Новые вокалистки и вокалисты, сменяющие друг друга так и не смогли органично вписаться. Но в итоге оригинальный состав вернулся! Музыканты радуют своих поклонников и концертами и новым материалом, а значит, прозвучат и новинки, и проверенные временем хиты.

Московский театр "Школа Современной Пьесы" покажет спектакль "Игра в преступление. Достоевский". "Тварь я дрожащая или право имею?", – задумался молодой человек по фамилии Раскольников и решил получить ответ на сей вопрос, зарубив топором отвратительную, злобную старуху-процентщицу. Этот сюжет известен всем. Постановка же пройдет в жанре иммерсивного детектива. Зрителей ждет путешествие не только по тексту шедевра Достоевского, но и по различным местам действия. Гости пойдут вслед за персонажами по лестницам, комнатам, уголкам здания и через пять минут после начала своего маршрута перестанут ощущать дистанцию между вымыслом и реальностью.

В кино выходит фантастический приключенческий фильм "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории". Картина расскажет о молодых годах Хана Соло и его напарника Чубакки, героев оригинальных фильмов. Зрители узнают о том, как они стали самыми отвязными пилотами и контрабандистами в далекой далекой Галактике.

18 мая 2018, 08:35

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