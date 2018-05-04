Как выбрать правильное мороженое

Продажи мороженого с каждым новым теплым днем растут. Эксперты Роскачества решили объяснить согражданам, как выбирать популярное лакомство.

Хотя на улице уже по-летнему тепло, набрасываться на замороженную сладость не стоит. Специалисты предупреждают, что взрослым можно лакомиться мороженым не чаще 3-4 раз в неделю. Детям же это удовольствие придется ограничить до 3 раз.

Роскачество начало исследование пломбира в стаканчике тридцати популярных брендов из 20 регионов России. Продукт проверят по множеству параметров качества и безопасности. Правильное мороженое должно приятно пахнуть ванилью и иметь чистый, сладкий вкус, плотную консистенцию и кремообразную текстуру. Жирность пломбира может составлять от 12 до 20%, сливочного мороженого – от 8 до 11,5%, а молочного – не более 7,5%.

Специалисты советуют прежде всего внимательно изучить упаковку мороженого и его внешний вид. Производители обязаны использовать маркировку "мороженое растительно-сливочное" или "мороженое с растительным жиром", если при его изготовлении использовалось не только молоко. Такой продукт стоит дешевле и отличается по вкусу от привычного.

Кристаллики льда могут говорить о том, что мороженое подвергалось повторной заморозке, а значит, его вкус был испорчен. Еще одним тревожным признаком является деформация формы. Не должно быть в мороженом и комочков жира. А неоднородный цвет продукта может говорить о том, что при производстве краситель плохо размешали, пишет Eg.ru.

Вес продукта должен быть указан в граммах, а не в миллилитрах, которые не соответствуют фактической массе. Не стоит искать лакомство без стабилизаторов вкуса: специалисты поясняют, что это естественные ингредиенты. Мороженое, которое достали из морозилки, должно откалываться.

Окончательные итоги своего масштабного исследования Роскачество обнародует в конце мая.