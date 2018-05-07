Жена известного актера заявилась на инаугурацию Путина в "кислотном" платье

В эти минуты на Соборной площади Кремля собираются почетные гости, приглашенные на торжественную церемонию вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Одним из первых прибыл главный российский патриот – американский актер Стивен Сигал. Наряды и его, и супруги немало изумили гостей.

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