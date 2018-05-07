Жена известного актера заявилась на инаугурацию Путина в "кислотном" платье
Приглашение строго оговаривало дресс-код, долженствующий событию: платье обычной длины, темный военный костюм, парадная военная форма. Но звездам закон не писан. Каково же было удивление службы Кремлевского протокола, когда увидели, в чем заявился к Путину Стивен Сигал.
На нем вместо белой сорочки – шелковая прямого кроя восточная рубашка. А на его жене – кислотно-желтое традиционное монгольское платье в пол под названием дээл. Супруга Сигала – монгольская танцовщица Эрдэнэтуе Бацук. Возможно, в Улан-Баторе модно ходить в таких нарядах, но на фоне древних храмов Московского кремля он казался как минимум неуместным.
Стивен Сигал пожаловал на инаугурацию президента России. Стоит в очереди вместе со всеми pic.twitter.com/3IEBWuWPnn— Свердловский НКВД (@SverdlovNKVD) 7 мая 2018 г.
Дээл – распашная одежда тюркских народов Центральной Азии; обычно она делается из хлопка, шелка или парчи и представляет собой длинный халат или кафтан, доходящий до колен, со стоячим воротом. Первоначально монголы занимались скотоводством, охотой и военным ремеслом. Поэтому одежда кочевников должна была отвечать многим требованиям: не стеснять движений, быть прочной и удобной как во время теплых, так и холодных сезонов.
К счастью, остальные гости выглядят более официально. Среди них – законодатели из обеих палат Федерального собрания, представители регионов, общественные деятели, военнослужащие, дипломаты, зарубежные лидеры, а также представители религиозных конфессий страны. Обычно число приглашенных составляет порядка 1,3-1,5 тысячи человек.
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