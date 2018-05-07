Секрет Юлии Высоцкой: как много есть и не толстеть

Актриса Юлия Высоцкя обожает баловать себя и своих близких изысканными блюдами, однако стройной фигурке звезды можно только позавидовать. Юлия рассказала, как, не отказываясь от любимых вкусностей, ей удается держать себя в форме.

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