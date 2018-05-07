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Lifestyle

Секрет Юлии Высоцкой: как много есть и не толстеть

Юлия Высоцкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Актриса Юлия Высоцкя обожает баловать себя и своих близких изысканными блюдами, однако стройной фигурке звезды можно только позавидовать. Юлия рассказала, как, не отказываясь от любимых вкусностей, ей удается держать себя в форме.
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Высоцкая уверена, что не обязательно ограничивать себя в привычных продуктах, если хочешь похудеть. По мнению артистки жесткие диеты и ограничения делают женщин несчастными.

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 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

"Выражение "здоровый образ жизни" действует на меня как на быка красная тряпка. Он подразумевает правильное питание. А что это значит? Полное отсутствие сахара, алкоголя, острого, жирного, соленого, калорийного, мучного, кофе, шоколада… Отсутствие счастья и радости!", – поясняет артистка. По ее мнению, каждому человеку нужно прислушиваться к своему организму, чтобы правильно питаться.

Юлия посоветовала тем, кто не может полностью отказаться от какой-либо вкусности, не мучить себя запретами, а руководствоваться принципом умеренности. "Не нужно над собой издеваться: ваш лучший диетолог – это ваше тело", — отметила она.

Актриса рассказала, что перед тем сесть на диету необходимо провести чистку организма. Недавно Высоцкая прошла программу, которую назвала "перезагрузка".

Полный цикл можно пройти всего за одну неделю. Первые два дня из семи она убрала из рациона жиры и питалась исключительно клетчаткой и сложными углеводами. По ее словам, в этот момент кишечник начинает лучше работать. На третий день добавила в меню белок: мясо курицы или говядину. На пятый день Юлия стала употреблять в пищу продукты с содержанием жира: авокадо, масло. Актриса уверяет, что, пройдя полный цикл организм перезагрузится и сбрасывать вес станет значительно легче, сообщает Teleprogramma.pro.

Автор: Руслана Алексеева7 мая 2018, 16:33
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